Cosa fare ad Halloween 2021 a Napoli: serate, tour ed eventi

Riprendono in sicurezza a Napoli gli anche gli eventi per Halloween 2021 con tanti tour, serate e manifestazioni per grandi e bambini

Tanti eventi a Napoli per la notte del 31 ottobre 2021, la notte di Halloween ma anche in tutto il weekend e per il giorno dopo, lunedì primo novembre. Ci saranno giornate con le zucche per grandi e bambini, e poi passeggiate notturne nei vicoli o discese nel sottosuolo o in un particolarissimo museo con tanti eventi per grandi e bambini per far rivivere di nuovo questa notte speciale in città.

Gli appuntamenti per Halloween per i bambini curiosi tra gli splendidi Musei di Napoli

Appuntamenti tra i magnifici musei napoletani per bambini curiosi con ben 3 eventi dedicati alla festa più paurosa dell’anno. Il primo è ‘Halloween tra mummie e faraoni’ dove i bambini visiteranno la sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale: prima una caccia al tesoro spaventosa in cui dovranno risolvere una serie di enigmi e misteri per giungere al tesoro finale e poi, attraverso i racconti e le storie degli antichi egizi di cui verranno i loro resti immortali nelle mummie esposte si dovranno, proprio loro, trasformarsi in una mummia. Gli altri due appuntamenti sono ‘Streghette e vampiri alla corte di Spagna‘ nella splendida Reggia di Capodimonte e ‘Streghette e vampiri in Villa’ alla Floridiana” dove i bambini, dopo una visita a tema dei luoghi museali verranno coinvolti in giochi e attività legate al mondo di Halloween. 10 euro a bambino per ogni iniziativa. Da Venerdi 29 Ottobre a lunedì 1 novembre. A cura di Wander Italy for Kids. Giochi a Regola d’arte a Napoli

Il fantastico mondo delle zucche per un Halloween speciale alla Mostra d’Oltremare

Si chiama “Fuori di Zucca” ed è una mostra-evento speciale, per bambini e per i loro genitori, che si terrà nel Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare fino al 28 novembre 2021. “Fuori di Zucca“ è un evento speciale per piccoli e grandi con una mostra, delle degustazione di specialità a base di zucca, un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare e poi un laboratori didattico e tanti giochi e animazione. Tutti i giorni per grandi e bambini. Fuori di Zucca

Halloween mostruoso al Teatro Bellini a Napoli per Bellini Kids

il Teatro Bellini di Napoli quest’anno anche il Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro che si terrà da ottobre a giugno durante tutti i weekend con spettacoli, laboratori, incontri e tanto altro per bambini a partire da 1 anno di età. Il 30 e 31 ottobre si terrà Halloween mostruoso, un laboratorio per Halloween che prevede la costruzione di maschere mostruose con vari materiali che i bambini si divertiranno a realizzare con la fantasia che li contraddistingue. Laboratorio con Raffaella Lavanga nei giorni – 30 ottobre ore 15:30 bambini 1-3 anni (accompagnati dai genitori) durata 1h. – 30 ottobre ore 16:45 bambini 4-6 anni durata 1h. – 30 ottobre ore 18:00 bambini 7-11 anni durata 1h30 min. – 31 ottobre ore 10:00 bambini 5-11 anni durata 1h30 min. – prezzo: 15€ Bellini Kids

Halloween a Città della Scienza con tre giorni speciali con esperimenti e dimostrazioni “da brivido”

Un lungo weekend a Città della Scienza tutto dedicato a Halloween, con tre giorni di attività, laboratori, dimostrazioni ed esperimenti veramente mostruosi. Una bella festa per i piccoli ospiti, ma anche i loro genitori, con tante attività scientifiche da brivido, un mix di divertimento e conoscenza che si terrà al museo interattivo di Corporea a Città della Scienza, tra divertimento e conoscenza, per giocare ed imparare per bambini, ma anche gli adulti. E se vogliono, i bambini potranno anche andare a Città della Scienza con un bel costume a tema. Halloween a Città della Scienza

Tour nel centro storico di Napoli alla Chiesa delle Capuzzelle e al Museo delle Torture

Per gli amanti delle visite guidate tra i vari tour organizzati nel weekend ci sarà Domenica 31 ottobre un evento particolare da provare. Il pomeriggio di Halloween per scoprire il Museo delle Torture. Organizzata Dalle Capere Tour, la visita parte da Piazza Bellini dove, nei pressi di Port’Alba, dove si racconta che viva una strega, Maria la rossa e poi si raggiungerà la chiesa di Santa Maria del Purgatorio, chiedendo protezione alle capuzzelle e, superata via San Gregorio Armeno, si raggiungerà il Museo delle torture. Unico nel suo genere in tutto il Meridione, il Museo, attraverso pezzi originali e rarissimi del 1500, 1600 e 1700 e ricostruzioni successive, racconta la storia dell’Inquisizione a Napoli e della forza e del coraggio di un popolo che nel 1547 osò insorgere contro questo mezzo di repressione. Domenica 31 ottobre Ore 17.15 Piazza Bellini (lato mura greche) 15 euro a persona comprensivo di visita a cura di guida abilitata, biglietto di ingresso al Museo e radio – Bambini fino a 6 anni gratis – Da 7 a 18 anni 10 euro (Posti Limitati – Gruppo Piccolo- Prenotazione Obbligatoria 3289705049 | 3274910331. Maggiori informazioni Museo delle Torture

Halloween Tour nel Centro Antico di Napoli

domenica 31 ottobre con due orari, alle ore 18 e ore 21 si terrà un percorso notturno da brivido nel centro antico di Napoli con finale a sorpresa!. L’Halloween Tour è proposto dalla De Rebus Neapolis. La notte del 31 ottobre il giorno in cui gli spiriti possono contattare il mondo fisico. Ogni città ha il suo lato oscuro e Napoli particolarmente. Guardati le spalle se ti trovi nella notte più horror nel cuore di Napoli! Leggende e storie dell’orrore caratterizzano questa città. Ogni angolo del centro antico in realtà nasconde qualche oscuro segreto. Unisciti al nostro tour e scopri tutti i misteri, gli aneddoti e le storie nella notte più spaventosa dell’anno. Culmineremo il tour in un affascinante e magico locale nel centro antico di Napoli per festeggiare e brindare alla notte più horror dell’anno. Ma..Attenti!!!…. Finale A Sorpresa! domenica 31 Ottobre 2021 – due Orari: Ore 18:00 E Ore 21:00 – Luogo d’appuntamento: Piazza Bellini (vicino monumento a Bellini) Costi Intero € 16, Ridotto € 11 (7 – 13anni) -Ridotto studenti € 13 (con libretto universitario). Il tour comprende: Visita guidata con guida esperta di occulto, 1 drink presso un locale del centro antico. Piccola Teatralizzazione con la maschera seconda classificata al cosplay Napoli Horror Festival. Prenotazione Telefonica Obbligatoria dalle Ore 10.00 Alle Ore 20,00: 3511258465 – in altri orari Messaggi Whatsapp Mascherina obbligatoria Evento ufficiale

Halloween Horror House

Una serata paurosa e particolare in una location da paura (in tema!): una villa infestata in mezzo al bosco. Ci saranno diverse attività:

Cena con delitto

Labirinto del terrore

Horror games Dinner

Escape Horror

Non mancheranno artisti e street food per tutti. L’evento si terrà sia sabato che domenica 31 ottobre 2021 presso la Tenuta Pavoncelli. Maggiori info: Pagina Facebook – +39 351 0685089

Il vero capodanno celtico a Palazzo Storico di Paternò

Samhain è il nome del vero capodanno celtico e sarà festeggiato sabato 30 ottobre 2021 con Omniartecaserta e l’ Associazione Culturale “11.11.11”. La festività sarà celebrata presso il Ristorante DaLoreto con una cena con rito.

Il menù sarà il seguente:

Aperitivo di benvenuto: Prosecco con cuoppo di sfizioserie

Antipasto: Sformato di melanzane alla parmigiana

Primo: Fusilli con zucca e salsiccia

Secondo: Brasato di nero casertano e contorno di patate

Dessert Vino, acqua e bibite incluse

Maggiori informazioni: 3804936553

