Fantasmi a Palazzo nel centro di Napoli per scoprire lo splendido Palazzo Caracciolo di Avellino

Una bella visita guidata straordinaria e gratuita per scoprire il Palazzo dei Principi Caracciolo di Avellino con un percorso di gioco pensando ad Halloween

Domenica 31 ottobre 2021, dalle 17 alle 19 si terrà Fantasmi a Palazzo, un bell’evento gratuito che vuole coinvolgere famiglie, bambini e bambine, in un misterioso percorso alla scoperta del Palazzo Caracciolo di Avellino e dei personaggi illustri che lo hanno abitato nel corso dei secoli. Approfittando della festa di Hallowen la Fondazione Morra Greco, che ha la sua sede nello storico palazzo, ha organizzato quest’evento dove i piccoli visitatori e le piccole visitatrici, accompagnati dai loro genitori, saranno attivamente coinvolti in un percorso di gioco e scoperta ideato per l’occasione.

Dalle ore 17 tante attività in programma avranno temi e ambientazioni legate alla notte più paurosa dell’anno e saranno combinate insieme all’interno di un racconto che intreccerà la laica ricorrenza di Halloween con le tradizioni popolari legate al culto dei morti.

Il palazzo dei Principi Caracciolo di Avellino sede della Fondazione Morra Greco

Il palazzo dei Principi Caracciolo di Avellino è una delle dimore storiche più affascinanti di Napoli e si trova nella zona dell’Anticaglia, nel cuore antico di Napoli, tra i decumani e a due passi da via Duomo. Il Palazzo oggi è la sede della Fondazione Morra Greco e ospita al suo interno una collezione di opere d’arte contemporanea che dialogano magistralmente con gli antichi affreschi settecenteschi che ricoprono le pareti ed i soffitti di tutte le stanze.

Si consiglia la partecipazione in maschera all’evento Fantasmi a Palazzo. Al termine dell’attività chi vorrà potrà visitare la mostra “Sonance Saturated Stone” di Maria Thereza Alves.

Maggiori informazioni – Fantasmi a Palazzo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata