Giochi a Regola d’Arte: appuntamenti per Halloween, e non solo, per bambini tra i tesori di Napoli

Una serie di straordinari ed interessanti appuntamenti di Wander Italy for Kids: eventi ludico culturali, per bambini dai 7 ai 12 anni, destinati a far conoscere ai più piccoli, l’incredibile patrimonio della loro città, in modo dinamico e divertente.

Dal 24 ottobre al 19 dicembre 2021 a Napoli ritorna Giochi a Regola d’arte una serie di straordinari ed interessanti appuntamenti di Wander Italy for Kids l’Associazione che ci propone tanti eventi ludico culturali, per bambini dai 7 ai 12 anni, destinati a far conoscere ai più piccoli, l’incredibile patrimonio della loro città, in modo dinamico e divertente.

I bambini verranno coinvolti in cacce al tesoro, enigmi da superare e attività creative, mirate a fargli conoscere attraverso il gioco il nostro meraviglioso patrimonio di arte e cultura.

Si inizia subito con Halloween e poi appuntamenti fino a Natale

3 sono gli appuntamenti dedicati alla festa più paurosa dell’anno. Il primo è ‘Halloween tra mummie e faraoni’ dove i bambini visiteranno la sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale: si inizia con una caccia al tesoro spaventosa in cui dovranno risolvere una serie di enigmi e misteri per giungere al tesoro finale e poi, attraverso i racconti e le storie degli antichi egizi di cui verranno i loro resti immortali nelle mummie esposte si dovranno, proprio loro, trasformarsi in una mummia.

Gli altri due appuntamenti sono ‘Streghette e vampiri alla corte di Spagna‘ e ‘Streghette e vampiri in Villa’ alla Floridiana” dove i bambini, dopo una visita a tema dei luoghi museali verranno coinvolti in giochi e attività legate al mondo di Halloween.

Tanti straordinari e intriganti appuntamenti per bambini nei luoghi dell’arte

Ma sono tanti gli appuntamenti che permetteranno di avvicinare i bambini al mondo dell’arte in maniera divertente. Sarà, infatti, possibile percorrere il ‘Labirinto d’Arte’ della Certosa di San Martino, tra chiostri, affreschi, opere d’arte e presepi attraverso una caccia al tesoro, un quiz nella sezione presepiale e gioco di gruppo nel Chiostro Grande.

Oppure trasformarsi in ‘Art Detective alla ricerca di dettagli nascosti’ alla pinacoteca di Capodimonte dove i bambini, attraverso indizi e particolari da svelare, dovranno risalire all’identità degli artisti e dei personaggi ritratti nei dipinti. Nell’appuntamento ‘Alla Corte di Spagna’, sempre alla Reggia di Capodimonte, ed in ‘Intrighi tra duchi e duchesse’ alla Floridiana, i bambini, invece, diventano i protagonisti di storie ed aneddoti legati ai Borbone attraverso scenette che dovranno interpretare in chiave ironica.

Tanti appuntamenti nei luoghi più belli di Napoli

Ma gli appuntamenti sono veramente tanti e interessanti: con i ‘Giochi in Carrozza’ a Villa Pignatelli, i bambini, dopo una caccia al tesoro nel pratone antistante la Villa, scopriranno come viveva la raffinata nobiltà napoletana ed una delle collezioni di carrozze più importanti al mondo. L’appuntamento si conclude con un gioco in cui i bambini stessi diventeranno una carrozza vivente. Un’altra avvincente ‘Caccia al tesoro’ si svolgerà a Palazzo Reale, attraverso prove ed indovinelli, i bambini scopriranno gli incredibili tesori del Palazzo.

Quattro appuntamenti, invece, permetteranno ai bambini di conoscere uno dei Musei Archeologici più importanti al mondo, il Museo Archeologico Nazionale con ‘Un giorno da Gladiatori’ dedicato alla mostra temporanea sui gladiatori; ‘Fumetti di Pietra’, per scoprire le mastodontiche opere della Collezione Farnese; ‘Enigmi tra mummie e faraoni’ nella sezione Egizia, la terza più importante al mondo; e ‘Favole dipinte’ nella sezione degli affreschi provenienti dai siti vesuviani seppelliti dall’eruzione. E poi tanti appuntamenti anche per Natale. Inoltre è possibile organizzare visite private per la propria classe o per festeggiare un compleanno.

Giochi a Regola d’arte – date degli appuntamenti nei vari siti fino a Natale

Halloween

Mann: Halloween tra Mummie e Faraoni – Venerdi 29 Ottobre alle 16.30 – Sabato 30 Ottobre alle 1630 – Domenica 31 Ottobre alle 11.00 e alle 16.30 – Lunedì 1 Novembre alle 11.00 e alle 16.30

– Venerdi 29 Ottobre alle 16.30 – Sabato 30 Ottobre alle 1630 – Domenica 31 Ottobre alle 11.00 e alle 16.30 – Lunedì 1 Novembre alle 11.00 e alle 16.30 Altri siti – Streghette e vampiri alla corte di Spagna: Sabato 30 Ottobre Alle 11.00 e Martedì 2 novembre ore 11.00 e 16.30 (Capodimonte) – Streghette e vampiri in Villa: Domenica 31 Ottobre Alle 11.00 (Floridiana)

Certosa di San Martino:

Labirinto d’Arte in Certosa: Domenica 14 Novembre Alle 11.00 –

Reggia di Capodimonte

Art detective: dettagli nascosti a Capodimonte – Sabato 20 Novembre Alle 11.00

– Sabato 20 Novembre Alle 11.00 Alla corte di Spagna: Sabato 6 Novembre Alle 11.00 – Domenica 5 Dicembre Alle 11.00

Villa Pignatelli

‘Giochi in Carrozza’ – Domenica 21 Novembre Alle 11.00

Mann, Museo Archeologico Nazionale

Un giorno da Gladiatori: Sabato 23 Ottobre Alle 16.30 – Venerdí 12 Novembre Alle 16.30 – Domenica 28 Novembre Alle 11.00

Villa Floridiana

Intrighi tra duchi e duchesse: Domenica 24 Ottobre Alle 11.00 – Sabato 4 Dicembre Alle 11.00

Palazzo Reale

Una caccia reale: – Domenica 7 Novembre Alle 11.00; Sabato 11 Dicembre Alle 11.00

Mann, Museo Archeologico Nazionale

Fumetti Di Pietra : Sabato 13 Novembre Alle 11.00

: Sabato 13 Novembre Alle 11.00 Enigmi tra mummie e faraoni : Venerdi’ 26 Novembre Alle 16.30

: Venerdi’ 26 Novembre Alle 16.30 Favole dipinte: Sabato 27 Novembre Alle 11.00

Natale

Natale In Certosa (San Martino) – Venerdi’ 10 Dicembre Alle 16.30 -– Domenica 12 Dicembre Alle 11.00 – Venerdi’ 17 Dicembre Alle 16.30 – Sabato 18 Alle 11.00;

(San Martino) – Venerdi’ 10 Dicembre Alle 16.30 -– Domenica 12 Dicembre Alle 11.00 – Venerdi’ 17 Dicembre Alle 16.30 – Sabato 18 Alle 11.00; Natale In Villa (Floridiana) – Domenica 19 Dicembre Alle 11.00

Giochi a Regola d’arte: prezzi, orari e date

Quando: dal 24 ottobre al 19 dicembre 2021

dal 24 ottobre al 19 dicembre 2021 Durata : 2 ore

: 2 ore Dove: vari siti indicati

vari siti indicati Prezzo biglietto: ogni evento € 10 a bambino;

ogni evento € 10 a bambino; Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria – Disponibilità limitate a causa del contingentamento degli ingressi. È consigliato prenotarsi quanto prima. Per info e prenotazioni: WhatsApp 331 732 5072 . Per eventi privati: 3394776080

Prenotazione obbligatoria Disponibilità limitate a causa del contingentamento degli ingressi. È consigliato prenotarsi quanto prima. Per info e prenotazioni: WhatsApp 331 732 5072 . Per eventi privati: 3394776080 Maggiori informazioni – Wander Italy Tours S.R.L.S

