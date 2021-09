4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 24 al 26 settembre 2021

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Macellum Pozzuoli

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 24 al 26 settembre 2021 si svolgeranno visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 26 settembre – Puteoli, dal Rione Terra al Macellum

Il lungo nome della visita guidata ci spiega il vero senso dell’evento. Puteoli, dal Rione Terra al Macellum: Viaggio nella storia e nel folclore della gente di mare. In occasione delle giornate europee del patrimonio, l’Associazione Guide Flegree, in collaborazione con ATI Macellum, aderisce al tema “il patrimonio culturale, tutti inclusi” attraverso un particolare viaggio tra i vicoli dell’ antica Puteoli, che vede come meta finale il cosiddetto “Tempio di Serapide” ovvero il Macellum luogo, per antonomasia, di inclusione e tolleranza. Proprio qui potrete rivivere l’esperienza degli antichi viaggiatori, che, dopo un lungo viaggio vi trovavano ristoro con gustose pietanze locali; ad accogliervi, infatti, ci sarà un innovativo e raffinato aperitivo realizzato da Angelina Tavola Calda Moderna.

L’evento è curato dall’Associazione Guide Flegree a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 17,45 Largo sedile dei Nobili, Rione Terra Inizio tour ore 18

Contributo : 15 euro p/p comprensivo di visita guidata, aperitivo e ingresso sito. 8 euro p/p per gli under 18

: 15 euro p/p comprensivo di visita guidata, aperitivo e ingresso sito. 8 euro p/p per gli under 18 Organizzazione : Associazione Guide Flegree Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria anche Whatsapp 3791409008 – o a guidecampiflegrei@gmail.com indicando nome cognome e recapito telefonico Obbligatoria Mascherina – Green Pass – Gruppo a Numero Chiuso – Ci riserviamo di annullare l’evento a causa di condizioni climatiche avverse o per il mancato raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti

Maggiori Informazioni: evento ufficiale Associazione Guide Flegree

Domenica 25 settembre – L’antica Arenella: tra le strade della Napoli collinare

Un percorso che ci condurrà lungo le strade del quartiere collinare dell’Arenella, ai confini con il Vomero, poco abitato e molto rurale fino agli inizi del Novecento. Andremo alla scoperta dei suoi nuclei più antichi come la zona di Due Porte all’Arenella, raccontando di contadini e nobili, masserie e ville, arte e scienza, tra panorami inaspettati del Golfo di Napoli e sguardi insoliti sulla città bassa. Un racconto che si snoderà lungo il versante della collina fino a Materdei, attraversando i secoli fino ad incontrare la storia più recente di Napoli, seguendo strade poco battute dalla nostra frenesia moderna.

L’evento è curato dall’Associazione culturale Sire Coop a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. Gruppo ridotto con obbligo di mascherina e Green Pass

Appuntamento : ore 17:00 a Piazza Medaglie d’Oro all’angolo con via Niutta, nei pressi dell’uscita della metropolitana (la fine del percorso è prevista nei pressi della stazione della metropolitana di Materdei)

Contributo : visita guidata 10 euro comprensivo di radioguide

: visita guidata 10 euro comprensivo di radioguide Organizzazione : Sire Coop Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 3922863436 – cultura@sirecoop.it entro il giorno precedente

Maggiori Informazioni: evento ufficiale Sire Coop

Domenica 26 settembre – Street art tour a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli

STREET ART a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli presenta due tour in uno. Partendo da Piazza Dante, si attraverseranno i vicoli della zona di Montesanto per scoprire street artist come Roxy in the box, Ericailcane, Flase, Aldam, Cyop&Kaf e tanti altri. Proseguiamo, poi, per i quartieri spagnoli, dove incontreremo opere di artisti come Bosoletti, Luca Carnevale, Exit Enter, Leone Perretti, Fabrizio Esposito, Salvatore Iodice e tanti altri.

L’evento è a cura di Erika Chiappinelli Guida Turistica a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 11 in piazza Dante, accanto al monumento di Dante Alighieri.

Contributo : 10 euro a persona Tour con auricolari sanificati (al raggiungimento di un certo numero di partecipanti) per mantenere più facilmente il distanziamento

: 10 euro a persona Tour con auricolari sanificati (al raggiungimento di un certo numero di partecipanti) per mantenere più facilmente il distanziamento Organizzazione : Erika Chiappinelli Guida Turistica La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 settembre alle ore 23 .

Maggiori Informazioni: evento ufficiale

Sabato 25 e domenica 26 settembre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

