Visite straordinarie gratuite alla Biblioteca e al Complesso monumentale dei Girolamini a Napoli

Aprirà eccezionalmente nel prossimo weekend lo straordinario Complesso monumentale dei Girolamini e la sua Biblioteca a Napoli, attualmente chiusi per i grandi lavori di restauro in corso

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 si terranno delle straordinarie visite guidate gratuite alla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli, che non è visitabile da mesi a causa dei grandi lavori di restauro in atto. L’apertura avverrà nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio che interesseranno musei e nei luoghi della cultura statali e non statali.

In via eccezionale ai Girolamini sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 saranno effettuate delle aperture e visite guidate gratuite in un itinerario breve ma molto rappresentativo, in attesa della progressiva riapertura. Per l’occasione si potrà vedere anche il famoso Codice Filippino della Commedia di Dante Alighieri che sarà esposto in una teca ma, contestualmente, si potrà sfogliare una copia anastatica di pregevole fattura.

Le visite guidate gratuite nello straordinario Complesso dei Girolamini a Napoli

Le visite al complesso monumentale di via Duomo si terranno in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 nei giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 nei seguenti orari con prenotazione obbligatoria, Green Pass e uso della mascherina.

Visite straordinarie gratuite ai Girolamini: maggiori informazioni:

Quando: 25 e 26 settembre 2021

Prenotazione Obbligatoria: prenotazioni devono essere effettuate all’indirizzo bcm-gir@beniculturali.it e saranno seguite da e-mail di conferma.

prenotazioni devono essere effettuate all’indirizzo bcm-gir@beniculturali.it e saranno seguite da e-mail di conferma. Maggiori informazioni: Evento Ufficiale – facebook Girolamini

