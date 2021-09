Giornate Europee del Patrimonio 2021 a Napoli e in Campania: ingressi a 1 € nei musei di sera

Sabato sera ingressi speciali a 1 euro nei musei e luoghi di cultura italiani, che aderiranno all’iniziativa, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, si terranno anche a Napoli le Giornate Europee del Patrimonio, la più grande e partecipata manifestazione culturale che si tiene in Europa.

Per l’occasione tantissimi musei e luoghi di cultura statali e non organizzeranno visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Per l’occasione la sera di sabato 25 settembre saranno previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

E’ probabile che aderiranno tutti i musei statali ma vi consigliamo, prima di andare, di telefonare o di controllare sul sito ufficiale i musei che partecipano a questo link che è in continuo aggiornamento (selezionando la regione Campania)

Le iniziative già note per sabato sera con ingresso a 1 euro

Al momento già note alcune iniziative per sabato sera:

Palazzo Reale di Napoli – apertura straordinaria dell’Appartamento Storico, dalle 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00) con biglietto di 1 euro. Ingressi contingentati di max 20 persone ogni 10 minuti, consigliata la prenotazione sul sito coopculture.it. – Anteprima dello Short film About Almost Home, dedicato all’installazione “Almost Home – The Rosa Parks House Project” di Ryan Mendoza, presso il Cortile d’Onore alle ore 19.30, con ingresso libero. Evento con la collaborazione della Fondazione Morra Greco. Green Pass obbligatorio

Parco Archeologico di Ercolano – Il parco effettuerà un’apertura straordinaria sabato 25 settembre, in cui verrà replicato, in via eccezionale, l’evento spettacolo de I Venerdì di Ercolano e sarà offerto ai visitatori al costo speciale di 1 euro. Le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti al sito ticketone.it. Ingresso con green pass obbligatorio

Complesso Monumentale di Villa Rufolo Ravello – Apertura straordinaria serale, al prezzo simbolico di 1 euro, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Prenotazione obbligatoria solo in caso di gruppi dalle 6 fino ad un massimo di 10 persone.

Tutte le altre iniziative – sul sito ufficiale sul link che è in continuo aggiornamento (selezionando la regione Campania)

