Film all’aperto da vedere a Napoli nella settimana dal 2 all’8 agosto 2021: il lunedì di Napoli da Vivere

7 arene estive all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tanti grandi film da lunedì 2 a domenica 8 agosto 2021

Ogni estate tanti cinema all’aperto con arene estive dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, fino al centro storico e poi nelle immediate vicinanze sempre con tanti bei film in programmazione. Ecco il programma e i prezzi delle arene estive durante la settimana da lunedì 2 a domenica 8 agosto 2021. Vi ricordiamo che in alcune arene dal 6 agosto potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Estate a Corte 2021: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Ingresso 5 €- Cinema all’aperto fino al 5 settembre di sera ai Quartieri Spagnoli nel cinquecentesco cortile della Fondazione Foqus. I prossimi film:

Lunedì 2 agosto – IN THE MOOD FOR LOVE – 4K RESTORED VERSION (Fa yeung nin wah ) (Cina, 2000/2021, 98’) di Wong Kar-wai

(Fa yeung nin wah ) (Cina, 2000/2021, 98’) di Wong Kar-wai Martedì 3 agosto – I RACCONTI DI PARVANA – The Breadwinner (The breadwinner) (Canada/Irlanda, 2017, 93’) di Nora Twomey Presentazione del film a cura del regista Marino Guarnieri, presidente ASIFA Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione)

(The breadwinner) (Canada/Irlanda, 2017, 93’) di Nora Twomey Presentazione del film a cura del regista Marino Guarnieri, presidente ASIFA Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione) Mercoledì 4 agosto – I PREDATORI (Italia, 2020, 109’) di Pietro Castellitto

(Italia, 2020, 109’) di Pietro Castellitto Giovedì 5 agosto – ESTATE ’85 (Eté 85) (Francia, 2020, 100’) di François

(Eté 85) (Francia, 2020, 100’) di François Venerdì 6 agosto – UN ALTRO GIRO – Another Round (Druk) (Danimarca, 2020, 116’) di Thomas Vinterberg

(Druk) (Danimarca, 2020, 116’) di Thomas Vinterberg Sabato 7 agosto – NON ODIARE (Italia/Polonia, 2020, 96’) di Mauro Mancini Interverrà durante la serata il regista Mauro Mancini

(Italia/Polonia, 2020, 96’) di Mauro Mancini Interverrà durante la serata il regista Mauro Mancini Domenica 8 agosto – LACCI (Italia, 2020, 100’) di Daniele Luchetti

Maggiori informazioni. Estate a Corte 2021

Cinema all’aperto di sera al Vomero da Agorà Scarlatti

Ingresso 5 €- Una bella rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli con ben 460 posti a sedere fino al 31 luglio. I Prossimi film:

2 Agosto – Conjuring. Per ordine del diavolo.

3 Agosto – Un altro giro

4 Agosto – Maledetta Primavera

7 Agosto – Tom & Jerry

Maggiori informazioni Agorà Scarlatti

Il cinema in terrazza: film all’aperto di sera nel centro storico all’ex Asilo Filangieri

Ingresso gratis- gradito contributo- Ritornano gli spettacoli all’aperto sulle terrazze dell’ex Asilo Filangieri nel centro storico di Napoli a due passi da via San Gregorio Armeno. I prossimi Film:

martedì 3 agosto – “Ex Drummer” di Koen Mortier 2007 101′ (in italiano)

giovedì 5 agosto – “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini 1975

Maggiori Informazioni – Il Cinema in terrazza

Arena Puteolana: Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso 3,50 € – Grandi film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli. Il programma di luglio del cinema all’aperto in uno dei punti più belli e panoramici di Pozzuoli. Ma anche concerti e spettacoli teatrali al Rione Terra

02 Agosto, Lunedì – MINARI

03 Agosto, Martedì – IL CATTIVO POETA

05 Agosto, Giovedì – MALEDETTA PRIMAVERA

06 Agosto, Venerdì – IL CONCORSO (MISBEHAVIOUR)

07 Agosto, Sabato – NOMADLAND

08 Agosto, Domenica – I PREDATORI

Maggiori informazioni Arena Puteolana

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Ingresso 3,50 €- Il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre. I prossimi film:

2 e 3 Agosto ore 21:00 Io sono nessuno

4 e 5 Agosto ore 21:00 Storm boy

6 e 7 Agosto ore 21:00 Maledetta primavera

8 Agosto ore 21:00 sul più bello

Maggiori informazioni Fresko Film a Portici

Cinema intorno al Vesuvio: film all’aperto di sera a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Ingresso 4 €- Fino al 14 agosto 2021 Cinema intorno al Vesuvio, la oramai “storica” rassegna di cinema all’aperto di sera. I prossimi film

2 agosto 2021 – ore 21.15 – The Father – Nulla è come sembra

3 agosto 2021 – ore 21.15 – Le sorelle Macaluso

4 agosto 2021 | ore 21.15 – Non odiare

5 e 6 agosto 2021 – ore 21,15 – Il Cattivo Poeta

7 e 8 agosto 2021 – ore 21,15 – Cena con delitto

Maggiori informazioni Cinema intorno al Vesuvio

Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Ingresso gratuito – fino al 12 settembre 2021 la rassegna gratuita di cinema all’aperto di sera “Vanvitelli sotto le stelle” che si terrà al Real Belvedere di San Leucio, vicino Caserta. Ritiro biglietti in precedenza

sabato 7 agosto alle ore 21 – ‘Picciridda’ di Paolo Licata– presente il regista Paolo Licata e l’attrice Katia Greco.

Maggiori informazioni: Vanvitelli sotto le stelle

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata