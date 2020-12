Gli straordinari concerti di Fine Anno in Campania da vedere in Streaming

immagine di repertorio

Non possiamo partecipare ai trascinanti concerti di fine anno che si tenevano in Campania ma possiamo vederli in streaming, a volte anche in diretta. Un anno particolare in cui la cultura non si è fermata proponendoci spettacoli straordinari in streaming da rivedere al più presto dal vivo

Alcuni straordinari concerti sono stati organizzati online da grandi istituzioni culturali in Campania, per salutare l’anno che va via e dare un forte augurio al nuovo anno. Sono i concerti di fine anno che, in presenza, attiravano tantissimi spettatori nei primi giorni dell’anno nuovo o negli ultimi dell’anno che finiva.

Per questo particolare anno dobbiamo accontentarci di vedere e ascoltare on line le grandi orchestre della Campania che ci propongono la loro bella musica e i loro grandi concerti.

Parliamo degli spettacoli del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro dell’opera di Salerno Giuseppe Verdi, dei concerti proposti dal prestigioso Ravello Festival e di quelli della Nuova Orchestra Scarlatti, tutte prestigiose istituzioni culturali della Campania che continuano a proporci online le loro straordinarie iniziative, con per la maggior parte, tanti artisti campani.

I concerti di Fine Anno in Campania in Streaming

Teatro Giuseppe Verdi di Salerno – Concerto di Capodanno – Giovedì 31 dicembre ore 20,00 – Straordinario concerto di fine anno dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Daniel Oren – Gli spettacoli del Teatro Verdi saranno visibili gratuitamente on-line sui seguenti canali sia in diretta che in differita nei giorni successivi Spettacoli del Teatro Verdi di Salerno

Teatro di San Carlo – Gran Gala di Danza – dal 31 dicembre 2020 al 02 gennaio 2021 – un gala di danza che vedrà i solisti, i primi ballerini e tutta la Compagnia del Massimo napoletano rallegrare il pubblico a casa attraverso grandi classici della danza – Gli spettacoli saranno in streaming e c’è bisogno di un acquisto di un biglietto da 1 euro Spettacoli online del San Carlo

Ravello Festival dall’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello – Il Concerto per il Nuovo anno – in diretta streaming alle ore 17.30 di sabato 2 gennaio 2021 – Un bellissimo concerto lirico/sinfonico con l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Jordi Bernàcer . Sul palco anche due dei più affermati cantanti d’opera di oggi, Rosa Feola e Saimir Pirgu, affiancati dal soprano Daniela Cappiello e dal baritono Sergio Vitale. Saranno eseguite musiche tratte dalla Carmen di Bizet, dall’Eugene Onegin di Tschaikovski, da La bohème e Gianni Schicchi di Puccini e dalla Vedova Allegra di Lehar. Gli spettacoli del Ravello Festival

Nuova Orchestra Scarlatti – Concerto di Capodanno online e in tv – Sarà trasmesso in televisione da Canale 21 venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 20:00 il Capodanno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. In realtà quello proposto, che sarà disponibile in pari data anche sui canali social della Nuova Orchestra Scarlatti sarà una raccolta dei brani più belli e significativi dei concerti eseguiti dal vivo dalla Scarlatti tra il 2017 e il 2020 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli Maggiori informazioni – Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti.

Nuova Orchestra Scarlatti – Concerto di fine anno dell’Autunno Musicale – Il concerto di fine anno dell’autunno musicale si terrà lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 19:00 sempre dalla splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo con i giovani musicisti della Scarlatti Young. Nel programma una brillante serie di pezzi raffinati scelti per questi giorni di festa, per ritrovare, nonostante tutto, un po’ di serenità nel piacere dell’ascolto. La trasmissione del concerto sarà disponibile sulle piattaforme digitali dell’Orchestra I Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti

