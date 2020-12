Concerto di fine anno dell’Autunno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti

Si conclude l’Autunno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti con un concerto della Scarlatti Young, anche questo gratuito e online come i precedenti

Concerto finale dell’Autunno Musicale 2020 della Nuova Orchestra Scarlatti che si terrà lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 19:00, e che verrà trasmesso online ad accesso gratuito, dalla splendida cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il concerto conclusivo dell’Autunno Musicale 2020 sarà a cura dell’Orchestra Scarlatti Young, cuore giovane, insieme ai giovanissimi della Junior, della Comunità delle Orchestre Scarlatti che da alcuni anni vive e cresce intorno all’Orchestra madre.

Un’edizione speciale dell’Autunno Musicale 2020 della Nuova Orchestra Scarlatti

Edizione particolare quella di quest’anno dell’Autunno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. Solo concerti online e gratuiti ma sempre di qualità come i primi due, da poco trasmessi.

Il primo si è tenuto online sabato 12 dicembre ed è stato uno straordinario omaggio a Beethoven, a 250 anni esatti dalla sua nascita, con Beatrice Venezi chiamata a dirigere la Nuova Orchestra Scarlatti. Un grande successo seguito, Sabato 19 dicembre, dai Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti impegnati in un particolare programma cameristico vocale e strumentale sulle Passioni Barocche con la partecipazione del soprano napoletano Maria Grazia Schiavo.

Il concerto finale dell’autunno musicale 2020

Il concerto di fine anno dell’autunno musicale si terrà lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 19:00 sempre dalla splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo con i giovani musicisti della Scarlatti Young. Nel programma una brillante serie di pezzi raffinati scelti per questi giorni di festa, per ritrovare, nonostante tutto, un po’ di serenità nel piacere dell’ascolto.

In programma musiche di Peter Warlock, Franz Joseph Haydn, Telemann, Mozart, Gastaldon e poi ci sarà un travolgente e bellissimo medley orchestrale, un vero concentrato di emozioni.

L’Orchestra Scarlatti Young sarà diretta da un giovane napoletano già in carriera, Giuseppe Galiano, con i solisti Matteo Introna, violinista e Chiara Rollini, violinista, per i brani di Telemann e Schubert. Protagonista vocale in Mozart e in Musica proibita un’artista partenopea il soprano Naomi Rivieccio.

Per garantire un’esperienza di alta qualità e uno streaming ottimale di video e audio il concerto sarà trasmesso in differita. La trasmissione del concerto sarà disponibile sulle piattaforme digitali dell’Orchestra.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata