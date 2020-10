Scusate il ritardo: Unieuro apre a Napoli 5 nuovi punti vendita di cui uno al Vomero

La grande azienda italiana UNIEURO S.p.A., la prima catena tutta italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici aprirà a Napoli con ben 5 nuovi punti vendita di cui uno nella Galleria Vanvitelli al Vomero e lo fa con una campagna pubblicitaria dal titolo Scusate il ritardo

La grande catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici UNIEURO aprirà a Napoli a Novembre 2020 ben 5 nuovi negozi di cui 3 nel centro città a Fuorigrotta, a Monteoliveto e al Vomero e altri due nelle immediate vicinanze a San Giovanni a Teduccio e a Cardito.

Da martedì 3 novembre 2020 ben quattro negozi saranno aperti con imperdibili offerte sul meglio della tecnologia mentre il quinto negozio, quello del Vomero nella Galleria Vanvitelli, aprirà entro il mese,

I 5 negozi napoletani vanno ad aggiungersi agli oltre 500 in tutta Italia che rendono UNIEURO il gruppo italiano con una quota di mercato del 20% nel suo settore. UNIEURO è anche quotata in Borsa ed è l’unico marchio di negozi al dettaglio di elettronica di consumo quotato in Italia.

Scusate il Ritardo: Unieuro a Napoli

I punti vendita che apriranno il 3 novembre sono i seguenti:

MONTEOLIVETO – Via Monteoliveto, 76/82 80143 Napoli (NA) – Orari di apertura: Lunedi- Sabato 10.00 – 20.00 Domenica 10.00 – 13.30 / 16.30 – 20.00 – WhatsApp 3888898043 – tel 0813502270

Prossima apertura per l’ultimo dei 5 negozi entro metà novembre:

VOMERO – Galleria Vanvitelli, 23 80129 Napoli (NA) – tel 081 353 7733

La catena UNIEURO è già presente in Campania con altri negozi a Marigliano, Sant’Antonio Abate, Somma Vesuviana,Torre del Greco, Cardito, Montoro, Atripalda, Polla, Sapri, Eboli, , Atena Lucana e Pontecagnano.

Maggiori informazioni – Unieuro a Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata