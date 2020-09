Notre Dame de Paris nel Castello Lancellotti di Lauro

La celebre storia tratta dal romanzo di Victor Hugo sarà rappresentata in uno dei castelli meglio conservati della Campania

Si terrà dal 2 al 4 ottobre 2020, nello splendido Castello Lancellotti nel centro della città di Lauro, nell’Avellinese, uno dei manieri meglio conservati della Campania, lo spettacolo teatrale Notre Dame portato in scena dalla Compagnia Controtempo Theatre.

La straordinaria storia di amicizia e di grandi emozioni ambientata nella Parigi del 1482 sarà presentata in un grande castello della Campania, per far rivivere le vicende della “Corte dei miracoli” e della bellissima Esmeralda che cambierà la vita di tre uomini: il campanaro di Notre Dame, l’artista Gringoire e l’arcidiacono Frollo.

Uno spettacolo portato sulle scene dalla Compagnia Controtempo Theatre che presenterà l’avvincente storia, tratta dal romanzo di Victor Hugo, a 360° con una messa in scena particolare che con il pubblico seduto su degli sgabelli al centro della scena che gli permetteranno di ruotare scegliendo dove guardare e in quale momento.

Lo spettacolo teatrale nel Castello Lancellotti di Lauro

Il Castello Lancellotti si trova nel centro della città di Lauro, tra Nola e Quindici, comodamente raggiungibile anche da Napoli ed è un maestoso Castello ricco di storia, arte e cultura.

Il Castello è uno dei manieri meglio conservati della Campania e sembra che sia di origine longobardo-normanna. E’ appartenuto ai vari feudatari che hanno dominato la città di Lauro dai Sanseverino, agli Orsini e ai Pignatelli fino al 1632 quando fu acquistato dai Lancellotti.

Notre Dame al Castello Lancellotti

I 5 spettacoli teatrali si terranno all’interno del Castello Lancellotti, al centro di Lauro nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 con due spettacoli sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Notre Dame al Castello Lancellotti: prezzi, orari e date

Quando: 2 ottobre ore 21.00 / 3 ottobre ore 19.00 e 21.00 / 4 ottobre ore 19.00 e 21.00

Dove: Castello Lancellotti, Lauro (AV)

Prezzo biglietto: intero 15 euro, ridotto 10 euro (per bambini dai 6 ai 12 anni)

Contatti e informazioni: Per partecipare la Prenotazione è Obbligatoria al 3395788217/ 3467346677 compagniacontrotempo@gmail.com

Evento ufficiale

