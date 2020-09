Quattrozampeinfiera 2020 a Napoli all’aperto alla Mostra D’Oltremare

Due giornate speciali all’aperto nei grandi spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli con i nostri amici a quattro zampe per un grande evento, in sicurezza, tutto dedicalo a loro e ai loro padroni

Riparte QattrozampeinFiera che per il l’edizione di quest’anno presenta a Napoli il 19 e 20 settembre 2020 alla Mostra D’oltremare una simpatica versione OUT DOOR, tutta all’aperto, rispettando le normative vigenti e vivere in totale sicurezza per 2 giorni la bellezza e simpatia di una fiera molto amata dal pubblico. Un evento che si svolgerà completamente all’aperto negli ampi spazi verdi della Mostra d’Oltremare.

Quattrozampeinfiera 2020 è una grande fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo.

Un grande evento nazionale che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazione benefiche, stilisti e influencer e naturalmente tutti i possessori dei nostri simpaticissimi amici a quattro zampe che potranno portare con se alla Mostra d’Oltremare.

E negli ampi giardini del parco della Mostra il divertimento sarà assicurato e, i visitatori e gli espositori, potranno trascorrere 2 giornate in totale sicurezza tra informazione, formazione e divertimento.

Quattrozampeinfiera all’aperto nella Mostra D’Oltremare

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli a quattro zampe, potranno incontrare le aziende per scoprire le novità di mercato, testare e acquistare prodotti e servizi, ma ci saranno anche tante attività sportive, le sfilate e giochi da provare col proprio cane per trascorrere una giornata di puro divertimento.

Non mancherà un dj set che intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti e ci saranno anche tante iniziative che coinvolgeranno il pubblico, dalla gara degli incontri di razza, all’happy hour da vivere con gli amici, alle sfilate col proprio cane.

Negli ampi spazi della mostra si potrà anche pranzare “open air” nell’area picnic con i propri congiunti per rilassarsi nella splendida struttura e non mancheranno anche aree a tema per i bambini come ad esempio uno spazio dedicato all’interazione tra cani e bambini con la BAMBILITY – e un mondo speciale, quello di TITO’, in cui immergersi in compagnia del cane Django per imparare a rispettare gli animali e il pianeta.

Come partecipare a Quattrozampeinfiera 2020 a Napoli

Per partecipare basterà registrarsi sul sito ufficiale e presentarsi con mascherina rispettando il distanziamento sociale. Il biglietto on line costa 6 euro e bisognerà riempire, in ogni caso, il modulo di autocertificazione. Varie possibilità di sconti.

Maggiori informazione Quattrozampeinfiera 2020 a Napoli – info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362 1636218

