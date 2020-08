Teatri di Pietra 2020: Opere Classiche in scena all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

Ritorna anche in Campania, dopo gli spettacoli nei siti archeologici della Sicilia e del Lazio, Teatri di Pietra che presenterà tre spettacoli presso l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

Dal 28 agosto all’11 settembre 2020 presso l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il più grande in Italia dopo il Colosseo, si terrà l’edizione Campana 2020 di Teatri di Pietra con tre serate all’insegna del teatro e della danza.

Le proposte per i 20 anni dei “Teatri di Pietra” all’Anfiteatro Campano riguardano opere ispirate al tema classico e del mediterraneo con gli spettacoli di Tempesta, Medea e La Danza di Zorba, che verranno proposte nella città sammaritana.

La rete dei Teatri di Pietra dal 2000 propone, in particolare in molti siti archeologici del centro sud, opere classiche in siti archeologici ed ha ospitato, in questo lungo periodo, sui propri palchi anche grandi artisti come Giorgio Albertazzi, Dario Fo, Tato Russo e anche il corpo di ballo del Teatro Bolshoi di Mosca.

Teatri di Pietra 2020 – programma

Gli eventi si terranno presso l’Anfiteatro Campano alle ore 21,00

Venerdì 28 agosto 2020 – LA TEMPESTA – Da Virgilio, Eneide per la drammaturgia di Sebastiano Tringali, Regia e coreografia Aurelio Gatti con Sebastiano Tringali Paola Sayeste Aygul Saribas Rosa Merlino Carlotta Bruni

Mercoledì 2 settembre 2020 – MEDEA – da Euripide a cura di Maria Venuso coreografia e regia Edmondo Tucci musica Aniello Mallardo con Adriana Pappalardo, Michela Mazzoni, Sara Gison e Arianna Sorrentino

Venerdì 11 settembre 2020 – LA DANZA DI ZORBA , Hasapiko – Balletto liberamente ispirato al romanzo "Zorba il greco" di Nikos Kazantzakis regia e coreografia Giulio Pesacane con Martina Libro, Giulio Pesacane Giuseppe Protano, Marco Protano Roberta Zamuner e Claudia Morello, Francesco Minichino Beatrice Tafuri , Delia Tiglio, Marco Rubino, Giuseppe Vidino,

ingresso posto unico 12 euro / rid 10 euro – abbonamento a 3 spettacoli : 30 euro – teatridipietra@gmail.com / whatsapp -351 907 2781

E’ possibile acquistare biglietti e abbonamenti online sul sito www.liveticket.it oppure il giorno dello spettacolo presso il botteghino d’ingresso, previa prenotazione via Whatsapp al numero 3519072781. Garantiti i protocolli previsti in ottemperanza alle normative vigenza per l’emergenza. Maggiori informazioni

