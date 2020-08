Classico Contemporaneo: la rassegna teatrale nel Chiostro di San Domenico Maggiore

Anche quest’anno, ad agosto, si terrà la rassegna di teatro estiva “Classico Contemporaneo

E’ alla sua settima edizione la rassegna la rassegna di teatro Classico Contemporaneo che si svolgerà quest’anno dal 9 al 22 agosto nel cortile di San Domenico Maggiore, nel centro di Napoli.

Una edizione attesa, per ricominciare tutti assieme, con tanti interessanti spettacoli tra teatro e musica per la direzione artistica di Mirko Di Martino e Gianmarco Cesario.

Tra i tanti segnaliamo in particolare lo spettacolo del giorno di Ferragosto, Bocca di Rosa, un omaggio a De Andrè, con con Francesco Luongo (voce e recitato) Franco Nappi (recitato) Giuseppe Di Taranto (voce e chitarra) Laura Cuomo (voce), Davide Maria Viola (violoncello) per la regia di Francesco Luongo che ricorda il cantautore genovese, una vera e propria icona che continua a vivere grazie alle canzoni lasciate in eredità alle nuove generazioni.

Ogni spettacolo costa 13,00 euro al botteghino ma comprandolo on line ne costa solo 10,00 e poi ci sono forme convenienti di abbonamento con una card 3 spettacoli a € 27 e una card 6 spettacoli a € 48.

Di seguito il programma della settima edizione della rassegna che si svolgerà nel Cortile di San Domenico Maggiore, in vico San Domenico Maggiore 8, Napoli. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30.

Classico Contemporaneo 2020 – settima edizione – programma

domenica 9 agosto 2020 – lunedì 10 agosto 2020 – MISURA PER MISURA – da William Shakespeare adattamento e regia di Diego Maht con Vincenzo Coppola, Giuseppe Di Gennaro, Germana di Marino, Marcello Gravina compagnia TRAM Under30

martedì 11 agosto 2020 – 'NU TORERO AMERICANO. CAROSONE STORY – concerto di Francesca Curti Giardina con Dario Di Pietro, Andrea Bonetti, Rosario Scotti Di Carlo

mercoledì 12 agosto 2020 – REGINE SORELLE – con Titti Nuzzolese scritto e diretto da Mirko Di Martino compagnia Teatro dell'Osso

giovedì 13 agosto 2020 – venerdì 14 agosto 2020 – FARSESCAMENTE – regia di Gianmarco Cesario

sabato 15 agosto 2020 – BOCCA DI ROSA – concerto spettacolo per Fabrizio De Andrè con Francesco Luongo, Franco Nappi, Giuseppe Di Taranto. Laura Cuomo, Davide Maria Viola diretto da Francesco Luongo

domenica 16 agosto 2020 – lunedì 17 agosto 2020 – AULULARIA. QUELL'AVARO DI MENECMO – da Plauto – testo e regia di Antonio Gargiulo – con Antonio Gargiulo, Sara Saccone, Vito Pace, Arianna Cristillo, Luca Gucci, Diana Maggio, Ferdinando Speranza, Antonio Prisco compagnia Extravagantes

martedì 18 agosto 2020 – IL CARRO DEI COMICI – tratto da " La Lucilla Costante" di Silvio Fiorillo drammaturgia di Roberta Sandias messa in scena Maurizio Azzurro con Maurizio Azzurro, Antonio Elia, Valentina Elia, Marco Esposito, Paola Maddalena, Giulia Navarra.

mercoledì 19 agosto 2020 – giovedì 20 agosto 2019 – LA SCUOLA DELLE MOGLI – da Molière adattamento e regia di J Diego Sommaripa con Antonio De Rosa, Marilìa Testa, Vittorio Passaro, Rodolfo Fornario, Diego Sommaripa

venerdì 21 agosto 2020 – sabato 22 agosto 2020 – MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO – concerto spettacolo per RINO GAETANO voce e recitato: Francesco Luongo, Laura Cuomo, Francesco Santagata diretto da Francesco Luongo

Classico Contemporaneo: prezzi, orari e date

Quando: dal 9 al 22 agosto 2020

dal 9 al 22 agosto 2020 Dove: Chiostro di San Domenico Maggiore

Chiostro di San Domenico Maggiore Prezzo biglietto: 10,00€ per l’acquisto online e 13,00€ per l’acquisto in loco

10,00€ per l’acquisto online e 13,00€ per l’acquisto in loco Biglietti Online

Contatti e informazioni: 342 1785930 – Pagina Facebook

