Moulin Rouge e Aperitivo sotto le stelle sulla Spiaggia del Nabilah

Sempre un grande successo il giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah con gli aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e musiche speciali per chiudere la serata

Continua con grande successo, ogni giovedì sera, il cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah Beach Club di Bacoli. Anche per queste prime serate di agosto continuano gli appuntamenti del giovedì sera con Proiezioni Sonore, un evento che propone una serata speciale al Nabilah con una movie night tra video, sound e mare.

Se si prenota un aperitivo o una cena à la carte si potrà assistere, dalle 21,30, a degli straordinari film proiettati in riva al mare e continuare poi la serata sotto le stelle con una selezione speciale del DJ Cerchietto.

Giovedì 6 agosto il film “Moulin Rouge” e aperitivo in riva al mare al Nabilah

Anche giovedì sera 6 agosto 2020 una serata molto speciale al Nabilah con Proiezioni Sonore tra aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e le musiche davvero speciali per finire la serata.

Il film della serata sarà Moulin Rouge del 2001 diretto da Baz Luhrmann il cui soggetto è ispirato all’opera La traviata di Giuseppe Verdi. Un musical atipico con brani che sono rivisitazioni di alcuni dei brani storici del pop. Con Nicole Kidman e Ewan McGregor.

Dopo il film le musiche da La vie en Rose ed altri Can Can di DJ Cerchietto per completare una serata veramente speciale.

Una magia che si rinnova ogni giorno e ogni notte al Nabilah Beach Club di Bacoli tra la spiaggia esclusiva con ingressi limitati, il giardino sul mare con un prato vero che si nutre di acqua salata come le tamerici impiantate per dare ombra naturale, il ristorante direttamente sul mare e il cocktail bar che guarda il tramonto.

Proiezioni sonore al Nabilah Beach Club

