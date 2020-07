Il corpo di ballo del Teatro San Carlo nel Castello di Baia

“Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi in uno straordinario balletto del corpo di ballo del Teatro San Carlo, con l’étoile Giuseppe Picone, nel suggestivo Castello Aragonese di Baia: riparte Campania by Night

Sabato 18 luglio 2020 alle ore 21 nel suggestivo Castello Aragonese di Baia a Bacoli il corpo di ballo del Teatro San Carlo, con l’étoile Giuseppe Picone, presenterà “Le quattro stagioni” di A. Vivaldi.

Uno straordinario balletto con una nuova coreografia di Giuseppe Picone sulla bellissima musica di Antonio Vivaldi: quattro concerti, ispirati ciascuno ad una stagione dell’anno in un luogo eccezionale qual è il Parco Archeologico Campi Flegrei.

Una coreografia nuova, ideata seguendo le regole vigenti sul distanziamento sociale e che sarà interpretata, oltre che dal Balletto del Teatro di San Carlo anche dallo stesso Picone.

Un grande evento per far ripartire Campania by Night l’iniziativa voluta e promossa dalla Regione Campania e Scabec.

Il balletto con una nuova coreografia di Giuseppe Picone

La Primavera

Primo Tema | Allegro GIOVANNA SORRENTINO, LUANA DAMIANO, FERDINANDO DE RISO, FRANCESCO LORUSSO

Secondo Tema | Largo VALERIA IACOMINO, GIUSEPPE CICCARELLI, OTTAVIA COCOZZA DI MONTANARA, NATALIA MELE, MARCO SPIZZICA, MARCELLO PEPE

Terzo Tema | Allegro mosso SARA SANCAMILLO, STANISLAO CAPISSI

L’Estate

Primo Tema | Allegro non molto ANNA CHIARA AMIRANTE, ALESSANDRO STAIANO

Secondo Tema | Adagio ADRIANA PAPPALARDO

Terzo Tema | Presto GIUSEPPE PICONE

L’Autunno

Primo Tema | Allegro CLAUDIA D’ANTONIO, SALVATORE MANZO

Secondo Tema | Adagio VALENTINA VITALE, FABIANA ISOLETTA, MASSIMO SORRENTINO, GIANLUCA NUNZIATA

Terzo Tema | Allegro CANDIDA SORRENTINO, ERTUGREL GJONI

L’Inverno

Primo Tema | Allegro non molto MARTINA AFFATICATO, CARLO DE MARTINO

Secondo Tema | Largo ANNALINA NUZZO

Terzo Tema | Allegro LUISA IELUZZI, DANILO NOTARO

Costumi | Giusi Giustino – Luci | Nunzio Perrella

Come partecipare all’evento nel Castello di Baia

Le modalità di accesso e la sala saranno strutturati secondo le vigenti normative di sicurezza al fine di mantenere il distanziamento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Il prezzo del biglietto per l’unico spettacolo che si terrà sabato 18 luglio 2020 alle 21 è di 20 euro, intero e di € 10 per gli under 30, over 65 e possessori di Campania Artecard. Il biglietto è gratuito per under 18, disabili e accompagnatori.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro San Carlo aperta da Lunedì a Sabato dalle 10:00 alle 21:00; Domenica e Festivi, dalle 10:00 alle 18:00 o online qui

Nei pressi del castello, in Via Castello, 50 a Bacoli, è presente un parcheggio privato a pagamento

Per maggiori informazioni – 081 7972468 dal lunedi al sabato dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Evento ufficiale

