Aperitivo vista Mare al Tonga Village a Pozzuoli

Una serata di musica sul mare con uno splendido panorama al tramonto con aperitivi, drink ricercati e musica live nel pieno rispetto delle regole imposte dalle recenti normative.

Una particolare serata si terrà domenica 14 giugno 2020 nella splendida location del Tonga Village a Pozzuoli: un ‘Aperitivo Vista Mare’ da non perdere per riprendersi, in sicurezza, il piacere di passare una serata sul mare veramente speciale.

Al Tonga Village di via Napoli si inizia dalle ore 19.00 con una fantastica veduta sul mare che accompagnerà il tramonto con l’unione di fingerfood d’eccellenza, drink ricercati e musica live nel pieno rispetto delle regole imposte dalle recenti normative.

Nella suggestiva location sul mare non mancherà l’esibizione della cantante Miriam Scognamiglio, con esperienza in numerosi Festival, finalista al prestigioso Premio Mia Martini e secondo posto al Premio Gallo d’Oro che accompagnerà il pubblico nel ritrovato piacere dell’ascolto musicale dal vivo. A seguire un piacevole sound di sottofondo; l’evento ha tra i partners NOMEA

Informazioni