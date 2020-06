Riaprono il Maschio Angioino e il PAN il Palazzo delle Arti di Napoli

© Marco Criscuolo per Napoli da Vivere

Due importanti istituzioni culturali napoletane, il Pan e il Maschio Angioino riapriranno martedì 2 giugno 2020 in sicurezza con una giornata gratuita dedicata alla bellezza

Giornata di grandi riaperture il 2 giugno per tanti siti culturali e grandi musei a Napoli e in Campania. A Napoli riapriranno in sicurezza il MANN il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e poi il grande Museo di Capodimonte, ma anche Palazzo Zevallos Stigliano che vanno ad aggiungersi alle tante istituzioni culturali che stanno progressivamente riaprendo sempre seguendo le vigenti normative per la sicurezza di visitatori e personale.

Ed anche il Comune di Napoli riaprirà in sicurezza alcuni suoi siti culturali cittadini durante la giornata del 2 giugno in maniera gratuita per questa giornata della bellezza.

Riapriranno infatti il 2 giugno il Maschio Angioino e il PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli che inizieranno la loro attività presentando due importanti mostre cui seguirà un calendario progressivo di nuove attività.

In particolare, al Maschio Angioino troveremo la mostra Spiritus Mundi che inaugura il 2 giugno. Una doppia mostra personale di Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella che troveremo nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. L’ evento propone più di 50 sculture di varie dimensioni, a tutto tondo e a rilievo, ed è a cura di Marco Izzolino e Carla Travierso ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura. L’ingresso è gratuito.

Al “PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli troveremo “Tempo, sintesi e colore” una mostra che ha inaugurato solo due settimane prima del lockdown e Il mondo ‘Sotto Sopra’ di Hassan, trentatreenne, figlio di madre italiana e padre egiziano, allievo di Alberto Garutti, grande esponente dell’arte contemporanea italiana che ha realizzato questo suo nuovo viaggio come un rito di passaggio, un cambiamento, un passo oltre il suo già visto.

Orari di visita al Pan e al Maschio Angioino

Il Maschio Angioino ed il Museo Civico sito all’interno del Castello sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.00. Museo civico ingresso a pagamento 6 euro.

Il Pan sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Domenica dalle ore 9.30 alle ore 14.30 e il Martedì resterà chiuso.

Sarà inoltre possibile prenotare quotidianamente le visite attraverso il sistema di prenotazione on Line Si.ri.p.Arte. (sistema di ricezione delle prenotazioni per l’arte). Maggiori informazioni