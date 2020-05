Cose da fare a Napoli e in Campania il 2 giugno 2020

© Napoli da Vivere

Un lungo weekend con tante aperture di siti museali e complessi archeologici a Napoli e in Campania concentrati nella giornata festiva del 2 giugno, festa della Repubblica

Il due giugno è la Festa della Repubblica, il 74esimo anniversario della Repubblica Italiana, ma a Roma non si terrà la tradizionale sfilata. L’evento è stato comunque ricordato in tutt’Italia ed anche a Napoli dal passaggio Frecce Tricolori nei cieli della città per ricordare il 74esimo anniversario.

Giornata di festa e giornata di riaperture dei grandi musei e dei grandi siti archeologici a Napoli e in tutta la Campania. Una bella occasione per ritrovarsi, in sicurezza e seguendo le normative, nei luoghi più belli di Napoli e della Campania.

Cose da fare e vedere a Napoli e nelle immediate vicinanze

Il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli riapre il 2 giugno con prezzi scontati

Il MANN riapre il 2 giugno e lo fa con prezzi scontati e con una bella immagine della campagna pubblicitaria Il MANN riapre il 2 giugno

Il museo di Capodimonte riapre di nuovo al pubblico il 2 giugno

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Palazzo Zevallos Stigliano riapre e cambierà sede

Palazzo Zevallos riaprirà al pubblico il 2 giugno e poi entro il 2021 tutte le opere saranno trasferite a Palazzo Piacentini, il vicino palazzo del Banco di Napoli. Palazzo Zevallos Stigliano riapre

Aperto a Napoli il Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina

Riapre, in sicurezza per visitatori e dipendenti, il museo Madre a Napoli dopo un intenso periodo di interazione con il pubblico a distanza Riapre a Napoli il Madre

Aperto al pubblico Castel Sant’Elmo a Napoli

Ha riaperto al pubblico Castel Sant’Elmo ma il museo del novecento è ancora chiuso. Con 2,50 euro si potrà vedere la fortezza e passeggiare sui panoramici spalti. Riapre Castel Sant’Elmo a Napoli

Riapre Pio Monte della Misericordia: Gratis il capolavoro del Caravaggio

Riaperta la Chiesa del Pio Monte della Misericordia e si potrà ammirare gratuitamente, per tutta la settimana, il capolavoro del Caravaggio. Riapre Pio Monte della Misericordia

Aperta al pubblico la Neapolis Sotterrata nel Complesso di San Lorenzo Maggiore

Ha riaperto, in sicurezza, uno dei luoghi più belli, antichi e affascinanti di Napoli: gli scavi dell’antica Neapolis sotto il Complesso di San Lorenzo Maggiore. Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata

Il Parco della Reggia di Portici ha riaperto al pubblico

Il grande Parco della Reggia di Portici è stato riaperto al pubblico Un grande polmone di verde che si estende a monte e a valle del grande Sito Reale di Portici Parco della Reggia di Portici

Riaprono i Parchi Comunali a Napoli: le limitazioni e l’elenco

Parchi pubblici comunali aperti in mattinata ma con mascherine obbligatorie e osservando tutte le misure di distanziamento e di sicurezza sociale attuate finora Riaprono i Parchi Comunali

Aperto al pubblico il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli

Ha riaperto al pubblico il parco della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta a Napoli, con l’obbligo di osservare le norme in vigore per l’emergenza. Riapre il parco della Mostra d’Oltremare

Il 2 giugno ripartono le visite al percorso Archeologico del Rione Terra a Pozzuoli

Si potrà di nuovo visitare lo straordinario percorso archeologico sotto il Rione Terra entrando nella Puteoli del 194 a.C. una grande e vivace città romana, Riapre il Rione Terra a Pozzuoli

Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

Aperto anche il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli

Ha riaperto il Museo che si trova nelle officine d’epoca borbonica del Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per le Locomotive volute da Ferdinando II nel 1840. Pietrarsa riapre al pubblico

Il 2 giugno riaprono gli straordinari siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Il Parco archeologico dei Campi Flegrei raccoglie tantissimi e straordinari siti che potranno essere visitati di nuovo dal 2 giugno. Parco archeologico dei Campi Flegrei

Cose da fare in Campania il 2 giugno

Aperto il Parco Archeologico di Pompei con ingresso a 5€

Aperto dal 26 maggio anche il Parco Archeologico di Pompei con una prima fase di due settimane, a prezzo ridotto, che consentirà di passeggiata lungo le strade della città antica. Pompei riapre al pubblico

Il Parco Reale della Reggia di Caserta riapre il 2 giugno

Riaprirà a inizio giugno in sicurezza il grande Parco della Reggia di Caserta grande ben 123 ettari, con lo splendido Giardino Inglese Il Parco Reale della Reggia di Caserta riapre il 2 giugno

Riapre il 2 giugno il Parco Archeologico di Ercolano a prezzi scontati

Riapre il 2 giugno il Parco Archeologico di Ercolano rispettando le norme di sicurezza attuale e tariffe agevolate con biglietto singolo 10 €(tra i 18 e 25 anni a 2€) . Riapre Ercolano

Aperto l’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere

Ha riaperto al pubblico, in sicurezza, il maestoso Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere che è il più grande in Italia dopo il Colosseo. Riaperto l’Anfiteatro Campano

Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano in Costiera Amalfitana

Si riparte sui Monti Lattari con la riapertura del Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che da Bomerano di Agerola porta fino Positano. Riapre il Sentiero degli Dei

Aperta la Reggia di Carditello con visite gratuite, lezioni di yoga e passeggiate nel bosco

Anche martedì 2 giugno ci saranno tanti eventi per la riapertura del Real Sito di Carditello con visite gratuite, percorsi benessere, lezioni di yoga e pilates nel bosco tutto su prenotazione. Riapre la Reggia di Carditello

I Grandi Giardini Italiani: aprono in Campania i parchi e giardini più belli

Stanno riaprendo, anche in Campania, molti dei Grandi Giardini Italiani, quei giardini d’arte che ci sono in tutta Italia e che sono iscritti al grande network I Grandi Giardini Italiani

Spiagge e Lidi in Campania: quando e come riaprono

Possono riaprire in Campania i lidi privati e delle spiagge libere che dovranno rispettare le condizioni di sicurezza previste. Aprono Spiagge e Lidi in Campania

La spiaggia della Resima di Scario riapre dopo 9 anni

E’ una delle spiagge più belle d’Italia e si trova a Scario nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed è raggiungibile solo dal mare. spiaggia della Resima

Il Parco Archeologico di Paestum riapre al pubblico

E’ uno dei primi grandi siti archeologici aperti in Italia il Parco Archeologico di Paestum con grande attenzione alla sicurezza del pubblico e del personale. Da non perdere anche un abbonamento annuale speciale al prezzo promozionale di € 20. Il Parco Archeologico di Paestum riapre

Spiaggia con la prenotazione online ad Anacapri

Prove di ripartenza a Capri dove per la spiaggia del Faro di Punta Carena, nel comune di Anacapri, si potrà accedere solo con la prenotazione Spiaggia con prenotazione online ad Anacapri

Da vedere La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit nel centro storico di Bacoli

Una straordinaria nuova opera dello street artist Jorit che riporta sui muri di Bacoli la grande storia di questi luoghi con la Sibilla Cumana La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit