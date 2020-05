Cappella Sansevero: Un’audioguida gratuita per scoprire i suoi tesori e misteri

Disponibile un’audioguida gratuita che ci consentirà di scoprire le bellezze e i misteri della straordinaria Cappella Sansevero anche durante questo periodo di chiusura

In attesa della riapertura, lo straordinario museo napoletano della Cappella Sansevero di Napoli ha messo a disposizione di tutti un’audioguida gratuita che ci permetterà di scoprire le bellezze di questo luogo stupendo e unico al mondo.

L’applicazione è gratuita e ci farà ascoltare da casa gli straordinari racconti sulla bellezza della Cappella Sansevero, del Cristo Velato e delle altre meraviglie che sono raccolte in questo luogo speciale voluto dal principe Raimondo di Sangro.

Collegandosi al sito (con il link che troverete alla fine) ci sarà la possibilità di intraprendere questa visita “personalizzata” alla Cappella Sansevero che è disponibile sia in italiano che in inglese.

Si troveranno dei veri e propri straordinari tour, della durata di ben 25 minuti, che vengono proposti al visitatore sia in versione per adulti che in quella per bambini.

Disponibili due tour, per adulti e per bambini

Quello per adulti è il “tour classico” che ci proporrà tre scelte permettendoci di scoprire la storia della Cappella Sansevero, quella del Cristo velato e poi quella della particolarissima Cavea sotterranea. Dei percorsi coinvolgenti, raccontati dalle voci di Fabrizio Masucci, il direttore del museo e di alcuni docenti universitari.

Il percorso della Cavea sotterranea, che ospita le Macchine Anatomiche, è raccontato da Gennaro Rispoli, chirurgo e direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli.

Più semplice, ma non meno interessante, il “kids tour” dedicato ai bambini, che potranno scoprire i tesori della straordinaria Cappella del principe di Sansevero “accompagnati” dalla voce del fedele servitore, Gennarino.

I percorsi audio hanno una durata di circa 25 minuti e sono disponibili online in italiano e inglese. La piattaforma digitale è stata sviluppata da Antenna International e il servizio gratuito sarà attivo fino a quando il Museo Cappella Sansevero riaprirà al pubblico.

