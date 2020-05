Castel Sant’Elmo a Napoli: ha riaperto al pubblico

@matacena_ph @peppons87

Da lunedì 18 maggio 2020 ha riaperto al pubblico Castel Sant’Elmo, ma anche la Certosa di San Lorenzo a Padula mentre l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere riaprirà martedì 19 maggio 2020.

Iniziano, tutte in sicurezza, le riaperture dei musei a Napoli e in Campania, e, da lunedì 18 maggio in città, assieme al Museo Madre nel centro storico ha riaperto un altro grande museo cittadino, nonchè luogo stupendo e panoramico della città: Castel Sant’Elmo.

In Campania riaperta anche la Certosa di San Lorenzo a Padula e, dal 19, anche l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, tutti e grandi siti con ampi spazi all’aperto.

In tutti questi tre siti sono garantite tutte le rigorose misure di sicurezza previste dalla normativa vigente sia per i visitatori che per i dipendenti.

Previsti anche percorsi di visita mirati per evitare assembramenti e posizionate indicazioni per ricordare ai visitatori le precauzioni principali da seguire che sono: distanza fisica tra le persone, uso obbligatorio di mascherina, pulizia delle mani. Nelle strutture saranno presenti dispenser di gel disinfettante.

Il grande Castello sulla collina di San Martino che dal 1500 domina sulla città e sul golfo

Si potrà anche fare la splendida passeggiata sugli spalti di Castel Sant’Elmo che ci consente una visione straordinaria dello straordinario panorama sull’intero Golfo di Napoli. Il grande e possente Castel Sant’Elmo fu voluto da Don Pedro de Toledo, vicerè di Napoli dal 1532 al 1553, e fu costruito con un innovativo progetto dell’ingegnere militare Pedro Luis Escrivà.

Per le altre aperture degli altri grandi e importanti musei della Direzione regionale Musei Campania si ipotizza, al momento, la data del 2 giugno probabilmente coordinata con le amministrazioni e le altre istituzioni museali del territorio.

Maggiori Informazioni – Castel Sant’Elmo e Museo ‘900 a Napoli Via Tito Angelini, 22 – Napoli tel. 081 2294449 – Orario: lun.-dom. 8.30-19.30