Giorni della Forza 2020: la maratona sul web di Guerre Stellari del MANN

Un sito speciale del MANN per i Giorni della Forza la maratona web planetaria riservata agli appassionati di Guerre Stellari

Fino al 10 maggio 2020 il Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli partecipa alle celebrazioni virtuali per i Giorni della Forza la maratona web planetaria riservata agli appassionati di Guerre Stellari.

I Giorni della Forza è una grande maratona web che si terrà in tutto il mondo per gli appassionati di Guerre Stellari. Fino a domenica 11 maggio ci sarà una settimana per celebrare, in maniera tutta digitale, “I giorni della forza” e la saga di Star Wars.

Il MANN si è organizzato e ha proposto un sito web specifico dove si troverà un po di tutto da video specifici, ad illustrazioni COMICS digitali con un albo a fumetti, scaricabile online, oppure app, che ci consentono di approfondire i contenuti della mostra e tanto altro fino ai due annulli filatelici dedicati alla mostra MANN@Hero. Gli eroi del mito dall’antichità alle Guerre Stellari e tanto altro.

Il sito del MANN per i Giorni della Forza

Da non perdere Speaker Cenzou ft. Francesco Paura e Danno con Siamo a Casa [Prod. Sonakine] “Siamo a Casa” è il secondo video estratto da “BC20 Director’s Cut” ed è un fan tribute alla saga cinematografica di Star Wars: