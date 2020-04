Pasqua 2020 a Napoli: Messe e Celebrazioni in TV e in Streaming

Confermata la chiusura anche per Pasqua di Chiese e di altri luoghi pubblici con celebrazioni a porte chiuse che saranno trasmesse per Tv o in streaming

A Pasqua 2020 non ci saranno messe e liturgie con fedeli ma le celebrazioni Pasquali saranno effettuate a porte chiuse e trasmesse via streaming sia sui siti ufficiali come Vatican.News oppure da Tv locali come nel caso della Diocesi napoletana.

Nessuna messa con fedeli o liturgia di Pasqua con fedeli per questa situazione sanitaria quest’anno. Dal Vaticano alle altre Diocesi confermate le celebrazioni di Pasqua a porte chiuse e trasmesse via streaming da siti e dalla Rai o dalle Tv private.

In particolare a Pasqua il giorno 12 aprile 2020 la Santa Messa della Domenica di Pasqua presieduta dal Santo Padre andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.00 da Piazza San Pietro a cura del Tg1.

Le celebrazioni si troveranno anche sulla pagina Facebook e sul sito Vatican News.

Per quanto riguarda le Celebrazioni nazionali con Papa Francesco saranno trasmesse su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) nei seguenti giorni:

Giovedì 9 – ore 18.00 – Messa in Coena Domini

Venerdì 10 – ore 18.00- Celebrazione della Passione

Venerdì 10 – ore 21.00- Via Crucis

Sabato 11 – ore 21- Veglia Pasquale

Domenica 12 – ore 11.00 – Messa della domenica di Pasqua e benedizione ‘Urbi et Orbi’

Lunedì 13 – ore 12.00- Recita della preghiera Regina Coeli da piazza San Pietro

Per quanto riguarda le celebrazioni a Napoli queste saranno presiedute dal Cardinale Crescenzio Sepe in Duomo, a porte chiuse. In alcuni casi alcune celebrazioni saranno trasmesse da Canale 21 in diretta dal Duomo.

Domenica 5 Aprile – Domenica delle Palme – Ore 9,30 – Diretta televisiva.

Giovedì 9 Aprile – Messa in Cena Domini con il rito della lavanda dei piedi – Ore 18 – Diretta televisiva

Venerdì 10 Aprile – Celebrazione della Passione del Signore – Ore 16,30.

Venerdì 10 Aprile – Via Crucis guidata dal Cardinale Arcivescovo in Duomo – ore 18 – Diretta televisiva.

Sabato 11 Aprile – Veglia pasquale – Ore 18.00

Domenica 12 Aprile – Pasqua di Resurrezione – Ore 9,30 – Celebrazione eucaristica – Diretta televisiva.

Per quanto riguarda le celebrazioni dal Santuario di Pompei si troveranno sulla pagina Facebook del Santuario (“Pontificio Santuario di Pompei”) e saranno le seguenti: