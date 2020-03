Cuntame ‘O Fatto, una commedia online del Teatro Nest di Napoli

Un’altra commedia trasmessa dal Teatro Nest di Napoli in diretta streaming sul web ma disponibile sulla loro pagina facebook

Continua sul web la #stagionevirtuale del Teatro Nest di Napoli che ha trasmesso in diretta un’altra commedia che possiamo rivedere quando vogliamo.

Dopo il grande successo della prima diretta web di lunedì 9 marzo 2020 alle 21 con la bella rappresentazione di Muhammad Ali, produzione Nest, di e con Francesco Di Leva e Pino Carbone il Nest propone un’altra commedia con attori che recitano da casa.

Giovedì 18 marzo 2020 alle ore 21 è stato trasmesso in diretta streaming il secondo appuntamento della loro “#stagionevirtuale” che è rivedibile quando volete sulla pagina facebook.

Da casa sua in diretta Giuseppe Gaudino ha presentato Cuntame ‘O Fatto, tratto dal Pentamerone di Giambattista Basile nella versione di Peppe Barra!

Un successo con oltre 1500 persone in diretta streaming che hanno seguito Gaudino nella sua bella interpretazione che potrà essere rivista quando volete sulle pagine ufficiali Facebook della CompagniaNest e sul profilo ufficiale dell’artista in scena.

Cuntame ‘O Fatto ci porta nel 2060, ormai il #Teatro si vede da casa, sugli smartphone, i tablet e da ogni supporto tecnologico. Le prenotazioni si effettuano on-line senza acquistare nessun biglietto, grazie al sostegno dello Stato Italiano che in questo 2060 (anno in cui ci troviamo) ha stanziato dei fondi per stipendiare tutti gli artisti Italiani, in modo da produrre continuamente #cultura nel nostro #paese. Gli #artisti, in quanto dipendenti dello stato, devono recitare, cantare, fare spettacolo, cosi come hanno sempre fatto.

