Palapartenope di Napoli: Concerto-Flash Mob online per Pino Daniele

Un grande evento in diretta online con tanti bellissimi brani di Pino Daniele nel giorno e nell’ora in cui da qualche anno si svolge il Memorial dedicato al grande musicista

Giovedì 19 Marzo 2020 alle 21 il Teatro Palapartenope di Napoli farà partire una selezione musicale in diretta con tanti bellissimi brani di Pino Daniele. Infatti, il Palapartenope, sulla sua pagina Facebook, condividerà i link dei video dei pezzi, in modo che tutti i partecipanti abbiano la stessa versione e possano partecipare online, dalle proprie abitazioni, a questo Flash Mob virtuale per stare tutti assieme.

La data e l’ora non sono casuali perché erano del momento in cui sarebbe dovuto iniziare il memorial per Pino Daniele rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza.

Tutti sono invitati a partecipare per ricordare il grande Pino Daniele e festeggiare assieme la Festa del Papà attesissima in questo periodo particolare.

Tutti potranno condividere video, foto sui social con hashtag #Jestovicinoate o inviando gli stessi anche come messaggi privati alla pagina Facebook del Palapartenope che li condividerà sui suoi canali social.

I brani saranno scelti in maniera non casuale perché, Napoli con i suoi mille colori ha dimostrato un grande senso civico e di responsabilità, restando a casa rispettando le regole, dimostrando il senso di appartenenza alla propria terra.

Un evento che parte proprio da Napoli, dal Palapartenope, dove Pino Daniele ha tenuto i suoi primi ed ultimi grandi concerti, con un’esortazione a continuare e a tener duro per farcela tutti assieme.

Il Complesso Palapartenope sulla sua pagina Facebook condividerà i link dei video dei pezzi, in maniera tale che tutti i partecipanti abbiano la stessa versione. L’appuntamento quindi è per tutti giovedì 19 Marzo 2020 alle ore 21, rigorosamente dalle proprie abitazioni. #iorestoacasa #Jestovicinoate

Parteciperanno “virtualmente” all’evento tantissimi artisti tra cui Roby Facchinetti Lina Sastri Enzo Avitabile Tony Esposito James Senese, Renzo Arbore Fabio Concato Gino Paoli Eduardo De Crescenzo Fiorello Gianna Nannini Daniele Silvestri Giusy Ferreri Emma Alessandra Amoroso Antonello Venditti Biagio Antonacci Ligabue Giuliano Sangiorgi Tommaso Paradiso Giovanni Allevi Lorenzo Jovanotti Cherubini Eros Ramazzotti Dodi Battaglia e tantissimi altri

Pagina Facebook Teatro Palapartenope Napoli