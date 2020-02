Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 29 al 1 marzo 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis o a pochi euro e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2020. Annullata, a livello nazionale la giornata di ingresso gratuito nei musei. Vi consigliamo sempre di contattare gli organizzatori prima di partecipare per conoscere eventuali cambiamenti di programma

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania durante questo weekend che va dal 29 febbraio al 1 marzo 2020. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli nel weekend dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania.

Se poi volete un’informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

Festa del Cioccolato ad Aversa

Dal 28 Febbraio al 1° Marzo 2020 si terrà la nuova edizione della festa del buon Cioccolato ad Aversa, un grande evento che festeggia il prodotto più amato da adulti e bambini. La festa del Cioccolato è organizzata dai maestri cioccolatieri di Choco Amore e si terrà nella centrale via Roma di Aversa per una tre giorni ricca di tantissimo buon cioccolato artigianale Festa del Cioccolato ad Aversa

Visite gratuite anche in Campania per la Giornata della Guida Turistica: Il programma 2020

Si terranno nei giorni di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 le visite guidate gratuite organizzate dall’Associazione Guide Turistiche Campania che ci consentiranno di conoscere, assieme a questi bravi professionisti, luoghi splendidi della nostra città e della Regione. Le proposte riguardano luoghi a volte ancora poco noti e quest’anno ci saranno 36 visite guidate gratuite, in 32 itinerari, tutte distribuite tra sabato e domenica. Visite gratuite a Napoli e in Campania

Il Carnevale di Montemarano tra musica, balli e buon vino

Continua la grande frande a Montemarano in Irpinia per il Carnevale 2020, un grande evento che si terrà dal 17 febbraio al 1 marzo 2020 e si concluderà con il singolare corteo del Carnevale Morto, il Corteo funebre di Carnevale per le strade del paese e la successiva lettura del testamento. per le vie del paese. A Montemarano la festa continua anche Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo. Maggiori informaziomi: carnevale di Montemarano

Il Carnevale di Castelvetere

Il Carnevale di Castelvetere sul Calore (AV) si terrà anche nel giorno 1 Marzo e sarà una grande festa da non perdere. In particolare la festa continua anche Domenica 1 Marzo 2020 con il Carnevale Castelveterese: “Un Paese in Maschera – Carnevale Morto” Carnevale Castelveterese

Il Gran Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana

Si fino al 1 marzo 2020 la 47 edizione della bella festa del Gran Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana. Quest’anno il carnevale ci ha proposto ben otto giorni di festa e di eventi e la festa continua anche Sabato 29 febbraio 2020 e Domenica 1 marzo 2020.Carnevale di Maiori