Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli dal 3 al 7 febbraio 2020

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia nel centro storico di Napoli

Fino al 21 aprile 2020 si terrà alla Mediateca Santa Sofia, vicino a via San Giovanni a Carbonara, nel centro antico di Napoli, una nuova e interessante rassegna di film gratuiti. La manifestazione si chiama Felici incontri. Cinema e letteratura tra gli anni ’60 e ’70 in Italia e in Europa. Prossimo Martedì 4 febbraio – Il disprezzo di Jean-Luc Godard Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 6 febbraio 2020 – La Tabulae Hercolanenses,: un archivio eccezionale con Giuseppe Camodeca Incontri di Archeologia al MANN

Cinema al femminile, Film gratuiti all’istituto francese Grenoble di Napoli

Dal 3 febbraio fino al 25 maggio 2020 si terrà una interessante rassegna dal titolo “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, con venti film gratuiti per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese. I film sono in lingua originale con i sottotitoli in Italiano e le proiezioni si tengono presso la sede del “Grenoble” in via Crispi a Napoli Prossimo – 3 febbraio 2020 “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini con la presenza della regista. Cinema al femminile, Film gratuiti al Grenoble

Rassegna cinematografica gratuita sul Cinema Andaluso a Napoli

Dal 28 gennaio al 18 febbraio 2020 a Napoli si terrà una interessante rassegna cinematografica gratuita sul cinema Andaluso. L’evento viene svolto tra l’Istituto di Cultura spagnola Cervantes di Napoli e l’Asilo Filangieri con proiezioni, in genere bisettimanali. lunedì 3 febbraio – Flamenco, flamenco – di Carlos Saura -Istituto Cervantes /prossimo martedì 4 febbraio – La isla mínima – di Alberto Rodriguez – Asilo Filangieri Rassegna sul Cinema Andaluso