Cinema Andaluso gratis all’Asilo Filangieri e al Cervantes a Napoli

Una rassegna gratuita che si svolge tra l’Istituto di Cultura spagnola Cervantes di Napoli e l’Asilo Filangieri in preparazione alla settimana dell’Andalusia (Días de Andalucía en Nápoles) che si terrà a fine febbraio

Dal 28 gennaio al 18 febbraio 2020 a Napoli si terrà una interessante rassegna cinematografica gratuita sul cinema Andaluso.

L’evento viene svolto in collaborazione tra l’Istituto di Cultura spagnola Cervantes di Napoli e l’Asilo Filangieri con proiezioni, in genere bisettimanali, presso le rispettive sedi.

Tutti i film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in inglese e l’ingresso è libero. All’Asilo Filangieri saranno graditi contributi non obbligatori e utili solo a rendere possibili le attività che vi si svolgono e la gestione dello spazio

L’evento si svolge in preparazione alla settimana dell’Andalusia (Días de Andalucía en Nápoles) che si terrà tra il 25 e il 29 febbraio 2020 presentando cinque giorni di immersione nell’autentica cultura viva andalusa tra balli, cinema, teatro, spettacolo e altri eventi inediti in Italia.

I Film della rassegna cinematografica sul Cinema Andaluso si terranno i lunedì alle 18 all’Instituto Cervantes de Nápoles seguendo il tema di cultura viva ed i martedì alle 21 a l’Asilo seguendo il tema del sociale. L’Instituto Cervantes si trova sul Lungomare in via Nazario Sauro 23 mentre l’Asilo è in vico Giuseppe Maffei 4 una traversa di San Gregorio Armeno, nel centro storico della città.

Cinema Andaluso a Napoli – Programma

martedì 28 gennaio 2020 – 7 Vírgenes – di Alberto Rodriguez (2005, 86′)

– di Alberto Rodriguez (2005, 86′) lunedì 3 febbraio 2020 – Flamenco, flamenco – di Carlos Saura (2010, 100′)

di Carlos Saura (2010, 100′) martedì 4 febbraio 2020 – La isla mínima – di Alberto Rodriguez (2014, 105′)

– di Alberto Rodriguez (2014, 105′) lunedì 10 febbraio 2020 – Omega – di José Sánchez – Montse Gervasio Iglesias (2016, 80′)

– di José Sánchez – Montse Gervasio Iglesias (2016, 80′) martedì 11 febbraio 2020 – La caja 507 – di Enrique Urbizu (2002, 104′)

– di Enrique Urbizu (2002, 104′) lunedì 17 febbraio 2020 – La novia – di Paula Ortiz (2015, 93′)

– di Paula Ortiz (2015, 93′) martedì 18 febbraio 2020 – El mar nos mira desde lejos – di Manuel Muñoz Rivas (2017, 93′)

