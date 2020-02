Ritornano i tram a Napoli tra Poggioreale e Piazza Municipio con corse ogni 10 minuti

Buona notizia dall’ANM: è stato ripristinato il servizio dei tram a Napoli su un percorso simile a quello della vecchia linea 1 da Poggioreale a Piazza Municipio.

Ripartono i tram a Napoli e proprio in un momento difficile per il trasporto pubblico in città. Ferma ancora la Metro 1 da Piscinola ai Colli Aminei per il recente incidente e poi fermi da mesi gli autobus che collegano il Vomero e la Zona Ospedaliera con il Centro Direzionale via Tangenziale per le verifiche sui ponti.

I Tram, hanno ripreso il servizio il giorno venerdì 31 gennaio 2020, come da annuncio, con tanto di foto, sulla pagina facebook di Anm, con corse sulla tratta che collega Piazza Municipio con Poggioreale dopo ben due anni di fermo del servizio.

Le foto su facebook ci mostrano i tram in servizio ed anche le prove tecniche notturne per garantire che il servizio si svolga con regolarità.

Una buona notizia dunque in un periodo di affanno per i trasporti pubblici in città.

La Linea1, che riprende a collegare piazza Municipio con Poggioreale con i nuovi tram tipo Sirio, effettuerà il seguente percorso:

N. Poggioreale – p. Nazionale – c.so Garibaldi – p. Principe Umberto – c. Garibaldi – v. Marina – v. Colombo – v. Marina – c. Garibaldi – p. Garibaldi – c.so Garibaldi – p. Principe Umberto – v. Ponte Casanova – p. Nazionale – v. N. Poggioreale

Maggiori informazioni: pagina facebook di Anm,