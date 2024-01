Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 25 al 28 gennaio 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 25 al 28 gennaio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Ritorna la “Sagra del Friariello” a Volla, vicino Napoli: il programma

DaVenerdì 26 a Domenica 28 Gennaio, a Volla vicino a Napoli si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, uno dei prodotti più squisiti della Campania. Sagra del Friariello

A Teora ritorna la Sagra delle Tomacelle e il volo dello Squacqualacchiun infuocato che apre il Carnevale

A Teora, nell’alta Irpinia, il 26 e 27 gennaio 2024 ritorna la caratteristica sagra delle Tommacelle una bella festa che ogni anno si tiene l’ultimo sabato del mese di Gennaio e che si conclude con il volo dello squacqualacchion la classica maschera del posto, usanza che da anni apre il periodo di Carnevale. Le Tommacelle è una gustosa pietanza locale che è simile alle polpette fatte con carne e frattaglie di maiale, aggiungendo anche il rafano, un erba essenziale dal sapore della senape, e tanto formaggio grattugiato. Sagra delle Tomacelle

Festa di Sant’Antonio con le “Battuglie di Pastellessa” e i Bottari a Portico di Caserta

Si terrà da Venerdì 26 a Domenica 28 Gennaio 2024, la grande Festa di Sant’Antonio con le “Battuglie di Pastellessa” e i Bottari a Portico di Caserta. Festa di Sant’Antonio Abate a cose da fare nel weekend anapoli, Eventi Napoli, sagra dei friarielli, sagre napoli di Caserta.

Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania 2024 con le famose Quadriglie

Un ricco Carnevale 2024 a Palma Campania con un mese di eventi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2024. Una bella edizione 2024, appena annunciata, tutta all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. venerdì 26 gennaio – Allestimento del “Villaggio delle Quadriglie” presso l’area parcheggio adiacente il Parco delle Nuvole, in località Gorga. Domenica 28 gennaio – Ratto del Gagliardetto – Dalle ore 11:00 in piazza De Martino la cerimonia del “passaggio della bacchetta” dai vecchi ai nuovi maestri di Quadriglia – inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie. Carnevale di Palma Campania

Inizia il Carnevale di Serino con la tradizionale Mascarata Serinese

Domenica 28 gennaio 2024, dalle 14, a Rivottoli di Serino, in provincia di Avellino, si terrà l’evento della Mascarata Serinese, a cura dell’Associazione Rivus, che darà il via alle celebrazioni del Carnevale 2024. Mascarata Serinese

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze gennaio

Riprendono per tutto il mese di gennaio 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Ad Agerola Festa di Sant’Antonio Abate con musica e buon cibo di maiale attorno ai falò

Oltre al 13 e 14 gennaio anche domenica 28 gennaio 2024 ad Agerola vicino Napoli si festeggerà il Santo Patrono Sant’Antonio Abate con musica, canti e buon cibo della tradizione paesana, con i tradizionali falò. Nella frazione Pianilli di Agerola con i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate e ottimo menù a base di specialità di maiale. Festa di Sant’Antonio Abate

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.