Rocky Horror Show: il leggendario Musical di Richard O’Brien al Teatro Bellini a Napoli

È uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo, il Richard O’Brien’s Rocky Horror Show e sarà a Napoli al Teatro Bellini di Napoli nella sua versione originale

Dal 14 al 19 novembre 2023 ci sarà sulle scene del Teatro Bellini di Napoli The Richard O’Brien’s Rocky Horror Show nella sua versione originale. Un grande spettacolo che dal 1973, ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete. E ancor oggi a oltre 40 anni dal debutto il grande spettacolo di Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole.

Richard O’Brien’s Rocky Horror Show: 40 anni di successi in più di 30 nazioni

Dal 1973, in più di 40 anni il Richard O’Brien’s Rocky Horror Show è stato presentato in più di 30 paesi, ed è stato tradotto in più di 20 lingue e ora, questo grande musical torna in tour con la regia di Christopher Luscombe. Negli anni migliaia di appassionati hanno creato fan club, guardano il film centinaia di volte, travestendosi e partecipando sempre attivamente allo spettacolo (come richiesto dalla filosofia del Rocky Horror Show).

Da non perdere “The Rocky Horror Show!” il leggendario musical rock di Richard O’Brian al Teatro Bellini a Napoli

Teatro Bellini a Napoli – Via Conte di Ruvo, 14 – 80135 Napoli (NA)

Tel. Centralino +39 081 5491266

Tel. Botteghino +39 081 5499688

Prezzi da 25 a 60 euro Biglietti disponibili online su VivaTicket

