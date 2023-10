Giornate FAI d’Autunno a Napoli: visite gratuite a Villa Rosebery, al Real Albergo dei Poveri ed altri luoghi straordinari

Ben 30 luoghi in tutta la Campania e 4 a Napoli città per le Giornate FAI d’Autunno, 2 giornate speciali che permetteranno visite guidate gratuite in luoghi straordinari e solitamente chiusi al pubblico

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 anche a Napoli e in Campania si terrà la XII edizione delle Giornate FAI d’Autunno, un evento che ci permetterà di visitare gratuitamente luoghi straordinari solitamente non aperti al pubblico.

Ben 30 luoghi in tutta la Campania con percorsi tra storia, arte e natura tra siti solitamente inaccessibili o poco noti con ville e palazzi storici, aree archeologiche e naturalistiche, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e mostre, musei e chiese di grande valore architettonico o storico-artistico.

4 luoghi straordinari aperti a Napoli città

Particolarissimo il programma delle visite disponibili nella città di Napoli che prevede quattro luoghi straordinari che verranno aperti in esclusiva tra il 14 e il 15 ottobre 2023.

A Napoli in particolare si potrà visitare il Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi più grandi d’Europa e poi, in vista delle celebrazioni degli 800 anni dell’Università Federico II, si potranno visitare il Polo di San Giovanni, a Napoli Est e la Developer Academy Apple prima in Europa.

Aperto eccezionalmente anche il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, nell’ex convento di S. Maria degli Angeli alle Croci vicino all’Orto Botanico e poi la splendida Villa Rosebery che, dal 1957, è la residenza a Napoli del Presidente della Repubblica. (l’ingresso è riservato agli iscritti FAI con possibilità di iscrizione in loco).

