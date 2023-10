Giornata nazionale degli Ospedali Storici: Visite ed eventi gratuiti a Napoli

ph© Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili

Visitabili gratuitamente a Napoli luoghi straordinari come l’Ospedale dell’Annunziata, l’Ex Ospedale della Pace e l’Ospedale degli Incurabili: luoghi pieni di storia e di bellezze incredibili

Domenica 8 ottobre 2023 si festeggia in Italia ed anche a Napoli la seconda giornata nazionale degli ospedali storici che offrirà al pubblico la possibilità di conoscere luoghi di cura, ricchi di storia, patrimonio inestimabile dell’Italia.

In tante città italiane ed anche a Napoli sarà possibile visitare gratuitamente luoghi spesso chiusi al pubblico, con collezioni d’arte, antichi strumenti sanitari, biblioteche e rare collezioni librarie, chiese ed edifici monumentali annessi. L’evento è organizzato dal ACOSI (Associazione culturale ospedali storici italiani), associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2019 per tutelare e valorizzare gli ospedali storici d’Italia.

Le visite agli straordinari ospedali storici di Napoli

Il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, Il Faro d’Ippocrate organizza per domenica 8 ottobre visite straordinarie negli ospedali dell’Annunziata, Ex Ospedale della Pace e Ospedale degli Incurabili, con orari e gruppi differenziati. All’evento in programma a Napoli aderiscono l’ASL Napoli 1 Centro, l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli e l’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Ospedali storici visitabili a Napoli domenica 8 ottobre

Museo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale degli Incurabili – fondato nel 1521 da Maria Lorenza Longo con accesso in via Armanni 1. Visite guidate della durata di 45 minuti, alle ore 10:00 – 11:00 – 12:00. Max 25 persone per turno.

Ex Ospedale di Santa Maria della Pace – apertura straordinaria del Lazzaretto in Via dei Tribunali 227. Visite guidate della durata di 45 minuti, alle ore 10:00 – 11:00 – 12:00. Max 30 persone per turno.

Ex Ospedale di Santa Maria della Pace – ore 18.00 concerto Accademia di S.Cecilia con Musiche di Mozart, Haydn, Besozzi, Britten. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ospedale della Santissima Annunziata, in Via Annunziata 34. Visite guidate della durata di circa 45 minuti, ore 10.00 e ore 11.00. Max 25 persone per turno

Le visite sono a prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: info@ilfarodippocrate.it Tel. 081 440647

Maggiori informazioni – Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, Il Faro d’Ippocrate

