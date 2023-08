Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel primo weekend di settembre 2023

Ph facebook Sagra Del Cinghiale Dugenta

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel primo weekend di settembre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festival degli Antichi Casali a Puccianiello, vicino Caserta: il programma

Venerdì 1 e sabato 2 Settembre 2023 a Puccianiello vicino Caserta si terrà la VIII edizione del Festival dei Casali. Nel piccolo borgo di Puccianiello le aree pubbliche e quelle private dei portoni del centro storico saranno animate da proposte musicali ed artistiche per attirare e divertire il pubblico di tutte le età. Per strada non mancheranno artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri e mimi che accompagneranno i visitatori verso la piazza dove si terranno i concerti mentre nei portoni si potranno degustare tante prelibatezze. Molti spettacoli si terranno in parallelo, permettendo quindi di scegliere tra più proposte, e sono intervallati da interventi di giocolieri, mimi, mangiafuoco e artisti del trapezio. Festival degli Antichi Casali

Settembrata Anacaprese 2023: la bella festa dell’uva ad Anacapri festeggia 100 anni

Ritorna anche quest’anno ad Anacapri dal 27 agosto al 4 settembre 2023 la bella festa della Settembrata 2023 la festa dell’uva dell’isola di Capri che quest’anno festeggia 100 anni. La Settembrata Anacaprese vedrà anche quest’anno protagonista tutta la popolazione di Anacapri, che è stata sempre protagonista dell’evento che si svolge sull’isola azzurra sin dal lontano 1923. Un appuntamento che coniuga le tradizioni popolari, folkloristiche ed enogastronomiche di Anacapri tra sfilate lungo le vie di Anacapri, percorsi e degustazioni di prodotti tipici, mercatini dell’artigianato, concerti, spettacoli e mostre. Settembrata Anacaprese

Settembre al Borgo Festival nel borgo medioevale di Casertavecchia

Dal 31 agosto al 3 settembre 2023 si terrà l’edizione 2023 di Settembre al Borgo Festival la rassegna musicale che si svolge da anni, di sera. tra le bellezze del borgo medioevale di Casertavecchia e che vede la direzione artistica del maestro Enzo Avitabile. I concerti sono gratuiti e si terranno nei luoghi più caratteristici del borgo medioevale di Casertavecchia. Previsti Nicola Piovani, Richard Galliano e di tanti altri grandi artisti internazionali Settembre al Borgo Festival

Ad Amalfi la grande festa del Capodanno Bizantino con rievocazioni storiche ed eventi

Il 31 agosto e il 1° settembre 2023 Amalfi e la vicina cittadina di Atrani celebreranno una nuova edizione del Capodanno Bizantino, con oltre 100 figuranti in costume storico. Un imponente Corteo Storico in costume d’epoca che sfilerà lungo il percorso che da Amalfi porta al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto di Atrani. Ad Amalfi le straordinarie atmosfere medievali del Capodanno Bizantino

Concerti Gratis in Campania nel primo weekend di settembre 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti nel primo weekend di settembre 2023 Concerti Gratis in Campania

A Massa Lubrense gli eventi di “Omaggio alla bellezza”

Continua, per tutta l’estate, a Massa Lubrense il progetto “Omaggio alla bellezza”, che propone in tutto il territorio tanti eventi gratuiti.A Massa Lubrense, organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, ci saranno per residenti e turisti tanti eventi gratuiti nel territorio meraviglioso della costiera con attività che ne valorizzino la cultura, la storia e le bellezze naturali. I prossimi eventi di settembre – giorno 1 Spettacolo – SERATE LUBRENSI HUMANS Sagrato dell’Antica Cattedrale Massa Lubrense – 2 settembre – GRAN BALLO DELL’800 Sagrato dell’Antica Cattedrale Massa Lubrense – 3 settembre – NOTE TRA LE NAVATE – Concerto con brani musicali dal XV al XIX sec.– Chiesa di S. Liberatore Omaggio alla bellezza

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

A Piano di Sorrento tantissimi eventi gratuiti per l’estate 2023 – A Piano di Sorrento fino al 27 settembre 2023 si terrà “ Davanti al golfo di Surriento…” con tantissimi eventi culturali e artistici, spettacoli di musica, teatro e danza ma anche cinema, letteratura, concerti, cabaret. Prossimi 1 settembre – Villa Fondi Spettacolo con Diego de Silva ed il “Trio Malinconico” – 2 settembre – Villa Fondi Presentazione del libro “Il mostro ha gli occhi azzurri – Il delitto di Ponticelli di Giuliana Covella” A cura del C.I.F. Piano di Sorrento Davanti al golfo di Surriento

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.