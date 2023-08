Musei aperti a Napoli e in Campania a Ferragosto 2023

Aperti i principali musei di Napoli e della Campania sia Lunedì 14 che Martedì 15 agosto 2023, il giorno di Ferragosto, con biglietto ordinario e orari normali. E a Napoli a Ferragosto si entra gratis alla Gallerie d’Italia a via Toledo

Settimana speciale quella dal 14 al 19 per i musei a Napoli e in Campania. Aperti quasi tutti i Musei principali di Napoli e della Campania sia Lunedì 14 che Martedì 15 agosto 2023, il giorno di Ferragosto. I Musei in Campania saranno aperti al pubblico con i consueti orari, modalità di accesso e biglietto ordinario. Quelli che normalmente restano chiusi di lunedì o martedì effettueranno un’apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023, recuperando in altro giorno il riposo settimanale.

Di seguito le principali aperture dei musei a Ferragosto a Napoli e poi troverete tutte le informazioni su orari, giorni di apertura e di chiusura settimanale da sabato 12 a martedì 15 agosto 2023 per i Musei della Campania sull’elenco scaricabile riportato di seguito.

Musei aperti a Napoli il giorno Martedì 15 agosto 2023

Tutti i musei statali sono aperti nei consueti orari, modalità di accesso e biglietto ordinario

Palazzo Reale – 9.00 -20.00 (ultimo ingresso 19.00)

Museo di Capodimonte – 8.30 -19.35

Real Bosco di Capodimonte – 8.30 -19.35

MANN, Museo archeologico nazionale – 9.00 -19.30

Castel Sant’Elmo – 8.30 -19.30 (ultimo ingresso 18.30)

Museo Duca di Martina e Parco villa Floridiana – Museo: 8.30 -17.00 (ultimo ingresso 16.15) – Parco: 8.30 -19.00

Certosa e Museo di San Martino – 8.30 -19.30 (ultimo ingresso 18.30)

Tomba di Virgilio – 8.30 -14.00 (ultimo ingresso 13.30)

Museo Pignatelli – 8.30 -17.00 (ultimo ingresso 16.00)

Complesso monumentale dei complesso dei Girolamini – 8.30 -14.00 (ultimo ingresso 13.00)

Si entra gratis a Ferragosto alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia di Napoli, lo splendido Museo su via Toledo di Intesa San Paolo, dove si potrà ammirare l’ultimo capolavoro di Caravaggio e, in questo periodo la grande mostra su Mario Schifano, martedì 15 agosto 2023 sarà aperto dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito.

Orari e aperture da sabato 12 a martedì 15 agosto 2023 dei principali Musei della Campania elenco scaricabile

Se vi interessa l’elenco dei luoghi della cultura aperti al pubblico in tutta Italia, con le varie iniziative previste potrete consultare la pagina speciale del sito del Ministero della Cultura:

