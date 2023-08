Sabato da Re al Palazzo Reale: Appartamenti Reali, Museo Caruso e Disegni di Pulcinella a Soli 3€

© Napoli da Vivere

Un sabato sera apertura di Palazzo Reale di Napoli a 3 euro per visitare gli appartamenti Reali ma anche la grande mostra di “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella” e, in via eccezionale anche il nuovo Museo Caruso

Sabato 12 agosto 2023 dalle ore 20, nel ticket di 3 euro è previsto anche l’accesso al nuovo Museo Caruso, inaugurato lo scorso 19 luglio, nella Sala Dorica

Dopo il successo delle aperture straordinarie di luglio 2023 anche sabato 12 agosto 2023 il Palazzo Reale di Napoli sarà aperto in via straordinaria di sera al costo ridotto di 3 euro dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00.

L’iniziativa, dal titolo “Un sabato da Re”, ha riscosso un notevole successo nel mese di luglio e, sabato 12 agosto 2023 dalle ore 20 i visitatori avranno modo di accedere all’Appartamento di Etichetta e, alla fine del percorso, anche nella Galleria del Genovese, dove è allestita la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”.

Visitabile, in via eccezionale anche il Museo Caruso

Sabato 12 agosto 2023 dalle ore 20, nel ticket di 3 euro è previsto anche l’accesso al nuovo Museo Caruso, inaugurato lo scorso 19 luglio, nella Sala Dorica con accesso dal Cortile delle Carrozze, che potrà essere visitato in occasione delle aperture serali, ma dalle 20.00 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 22.00.

In occasione delle aperture serali non è possibile effettuare la prenotazione on line che è invece obbligatoria solo per i gruppi superiori alle 10 persone (all’indirizzo: https://www.coopculture.it) con ingresso ogni 20 minuti esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 22,00. MAGGIORI INFORMAZIONI – PALAZZO REALE DI NAPOLI

