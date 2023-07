Cinema all’Aperto 2023 a Napoli: i film sotto le stelle dal 31 luglio al 6 agosto 2023

@phoebezzf (Zhifei Zhou on unsplash.com)

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Dal 6 luglio al 3 settembre 2023, tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori. Lunedì 31 luglio – DECISION TO LEAVE – Haeojil Gyeolsim (Corea del sud, 2022, 138’) di Park Chan-wook con Hae-il Park, Wei Tang, Go Kyung-pyo,

Martedì 1 agosto – THE QUIET GIRL – An Cailín Ciúin (Irlanda, 2022, 97’) di Colm Bairéad con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett,

– (Irlanda, 2022, 97’) di Colm Bairéad con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Mercoledì 2 agosto – ASTOLFO (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari,

(Italia, 2022, 97’) con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Giovedì 3 agosto – MAIGRET (Francia, 2022, 89’) di Patrice Leconte con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément

(Francia, 2022, 89’) con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément Venerdì 4 agosto – THE FABELMANS (USA, 2022, 151’) di Steven Spielberg con Michelle Williams (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle,

(USA, 2022, 151’) con Michelle Williams (nomination Golden Globe 2023 e nomination Oscar 2023), Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Sabato 5 agosto – LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA (Italia, 2023, 128’) di Mario Martone con Massimo Troisi. Documentario

(Italia, 2023, 128’) con Massimo Troisi. Documentario Domenica 6 agosto – MIA(Italia, 2023, 108’) di Ivano De Matteo con Greta Gasbarri, Edoardo Leo – Interverranno durante la serata il regista Ivano De Matteo e la sceneggiatrice Valentina Furlan

Ingresso 3,50 euro o 5 euro maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso a 3,50 euro Dall’11 luglio al 10 settembre 2023 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la rassegna “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera

Lunedì 31 luglio 2023 – CHIUSO

Martedì 01 agosto 2023 – THE FABELMANS – USA, Durata 151’

Mercoledì 2 agosto 2023 – L’OMBRA DI CARAVAGGIO Italia, Durata 119’

Giovedì 3 agosto 2023 – RAPITO – Italia, Durata 125’

Venerdì 4 agosto 2023 – JOHN WICK 4 – USA, Durata 169’

Sabato 5 agosto 2023 – GRAZIE RAGAZZI – Italia, Durata 110’

Domenica 6 agosto 2023 – ROMANTICHE – Italia, Durata 90’

Ingresso a 3,50 euro Maggiori informazioni – “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” . Cinema sotto le stelle al Rione Terra

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Lun 31 luglio – I MIGLIORI GIORNI

Mar 1 agosto – I MIGLIORI GIORNI

Mer 2 agosto – SCORDATO

Gio 3 agosto – SCORDATO

Ven 4 – SCORDATO

Sab 5 agosto – MIA

Dom, 6 agosto – MIA

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni Fresko Film

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 – Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Mercoledì 2 AGOSTO – L’ultima notte d’amore- Andrea Di Stefano

Giovedì 3 AGOSTO – EVENTO

Venerdì 4 AGOSTO – Siccità – Virzi Paolo

Domenica 6 AGOSTO – Mixed By Erry

