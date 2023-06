Campania Teatro Festival: al Teatro Nuovo arriva SportOpera, sull’unione tra lo sport e il teatro

Una intera sezione del Campania Teatro Festival dedicata allo sport si terrà al Teatro Nuovo di Napoli con sei interessanti spettacoli sempre ad un prezzo massimo di 8 euro

Anche quest’anno dal 20 al 25 giugno 2023, dopo il successo delle scorse edizioni, torna SportOpera, la sezione del Campania Teatro Festival dedicata allo sport e curata da Claudio Di Palma e Vesuvioteatro. Sei diversi ed interessanti appuntamenti al Teatro Nuovo di Napoli per scoprire l’antico, quanto affascinante, rapporto che lega l’atletismo e la filosofia.

Una provetta tennista, Coppi, Bartali, il nuotatore Eraclito, un allenatore spretato, si fanno interpreti singolari ed emblematici del “conosci te stesso” e del “niente di troppo” ovvero dell’obiettivo e del limite riguardanti al tempo stesso l’esercizio del pensiero come quello dello sport. Lo sport, quel controverso miscuglio di passioni e pulsioni al quale molti filosofi hanno dedicato inesausta partecipazione emotiva e spregiudicata esplorazione fisica.

SportOpera – Sezione del Campania Teatro Festival 2023 – programma

Atleti al campo di allenamento -20 Giugno, Ore 20.00 | Teatro Nuovo,

Tennis batte Cartesio – 21 Giugno, Ore 20.00 | Teatro Nuovo

Don Decaedro – 22 Giugno, Ore 20.00 | Teatro Nuovo

Eraclito e l’orologiaio – 23 Giugno, Ore 20.00 | Teatro Nuovo

L’angelo e l’automa – 24 Giugno, Ore 20.00 | Teatro Nuovo

Volevo essere un tuffatore – 25 Giugno, Ore 20.00 | Teatro Nuovo,

Biglietti – intero € 8 / ridotto under 30 e over 65 € 5 – Gratuito riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale. I biglietti sono acquistabili: online sui siti campaniateatrofestival.it | vesuvioteatro.org | etes.it o presso i luoghi di spettacolo, previa disponibilità (a partire da un’ora prima dell’inizio per gli eventi)

