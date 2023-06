Sunset in Floridiana: aperitivo al tramonto e musica sul Belvedere della Floridiana

Serate speciali nel fresco della splendida Villa Floridiana al Vomero con Sunset in Floridiana, tra easy lunch, aperitivi, degustazioni e musica by Drop con ingresso gratuito su prenotazione e fino a raggiungimento della capienza massima

Martedi 20 e Mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 19:00 alle ore 24, si terranno due serate speciali nel fresco della splendida Villa Floridiana al Vomero. Due eventi particolari #Atypic con easy lunch, aperitivi, degustazioni e musica by Drop.

Per due giorni, dalle ore 19:00 alle ore 24, ci sarà la possibilità di partecipare all'aperitivo al Belvedere della Floridiana con serate musicali da non perdere con la World Music di Roberto Funaro e di Enzo Capocelli.

La Villa Floridiana sta ospitando gli spettacoli teatrali ed i film del Campania Teatro Festival

Fino al 9 luglio 2023 anche in Villa Floridiana al Vomero si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival con ben 22 straordinari spettacoli teatrali che prevedono un ticket d’ingresso da 5 ad 8 euro. Oltre agli spettacoli teatrali in Floridiana fino al 4 luglio si terrà anche la rassegna di cinema dal titolo “Il cinema giovane”, un evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, previsto per la sezione cinema del Campania Teatro Festival 2023.

Sunset in Floridiana: due serate speciali con aperitivo al Belvedere

In questo splendido contesto da non perdere le due serate di Martedì 20 e Mercoledi 21 Giugno 2023 con aperitivo al Belvedere della Floridiana

Per due giorni, dalle ore 19:00 alle ore 24, ci sarà la possibilità di partecipare a questo speciale evento prenotando l’ingresso gratuito per l’aperitivo al Belvedere della Floridiana con anche serate musicali da non perdere. In particolare i prossimi 2 appuntamenti di Sunset in Floridiana sono:

Martedì 20 Giugno 2023 – dalle ore 19:00 alle ore 24 – Aperitivo al Belvedere della Floridiana – World Music by Roberto Funaro – ingresso gratuito su prenotazione e fino a raggiungimento della capienza. Entrata alla Villa Floridiana da via Aniello Falcone 171. Informazioni e Prenotazioni

Mercoledi 21 Giugno 2023 – dalle ore 19:00 alle ore 24 – Aperitivo al Belvedere della Floridiana – World Music by Enzo Capocelli – ingresso gratuito su prenotazione e fino a raggiungimento della capienza. Entrata alla Villa Floridiana da via Aniello Falcone 171.

