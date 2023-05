Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 5 al 7 maggio 2023

Ph Facebook Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 5 al 7 maggio 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

A Scisciano ritorna la Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna

A Scisciano, in provincia di Napoli, nei giorni di Venerdì 5 e Sabato 6 Maggio 2023 si svolgerà la 6 edizione della Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, un bell’evento sempre organizzato dall’Associazione Il Palazzo con il patrocinio morale del Comune di Scisciano. La sagra si terrà a partire dalle ore 20.00 a Scisciano (NA) in Località Palazzuolo, e ritorna dopo un periodo di fermo. Un evento molto atteso nella zona che presenta piatti tipici della tradizione napoletana assieme a buona musica e buon vino della zona.Una sagra che già da anni propone come piatto tipico la polpetta della nonna, quella buona della tradizione culinaria napoletana e campana che viene preparato dai soci dell’Associazione con ingredienti semplici ma di grande qualità, con solo carne macinata, pangrattato, uova e formaggio. Non mancheranno anche gli ziti tagliati con il ragù delle polpette. la Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna

La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, vicino le straordinarie grotte

Giornate dedicate al gusto il 5-6-7 maggio 2023 a Pertosa, nel salernitano, in Piazza de Marco a perché ritorna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, la più antica e rinomata festa organizzata a Pertosa, Quest’anno la sagra vede per la prima volta anche la partecipazione di ristoratori e attività del territorio. A Pertosa per tre giorni anche i migliori ristoranti del territorio ci delizieranno con piatti davvero unici.La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa è una Sagra che ha il patrocinio Slow Food perché il Carciofo Bianco Di Pertosa è un presidio Slow Food. Un evento che ha voluto, sin dalla prima edizione far gustare ai visitatori questo stupendo prodotto non solo crudo, ma anche cotto, ed infatti a Pertosa lo troveremo in tante ricette tipiche come la famosa zuppa, i carciofi ripieni, e anche l’innovativo arancino. Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Baccalà Village a Nocera Superiore (SA) – Da giovedì 4 a domenica 7 maggio 2023 a Nocera Superiore (SA) arriva la grande carovana gastronomica del “ Baccalà Village” il primo villaggio itinerante del baccalà, u n grande festival itinerante di cibo da strada dedicato interamente al baccalà e rivolto agli appassionati di uno dei piatti più antichi e stimati della tradizione culinaria campana. IL Baccalà Village presenterà tanti stand dedicati alla degustazione dell’ottimo baccalà ma anche altri di aziende vinicole, brassicole e della produzione della pasta, della trasformazione del pomodoro, e altro ancora, pronte a portare in piazza e diffondere le loro specialità. Baccalà Village a Nocera Superiore

Festa dello Street Food a Telese Terme – T orna l'international Street Food Festival che sarà nel Parco Antiche Terme Jacobelli da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023 a Telese terme Anche a Telese l'International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d'Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale . Gli orari di apertura dell' International Street Food Festival che sarà nel Parco Antiche Terme Jacobelli da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023 di Telese sono il 5 maggio 2023 dalle 18:00 alle 24:00 dal 6 al 7 maggio 2023 dalle 12:00 alle 24:00, Maggiori informazioni – International Street Food Festival Telese

orna Anche a Telese l’International Street Food Festival sarà con , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i di microbirrifici d’Italia e dal mondo . Gli orari di apertura dell’ Maggiori informazioni – Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Maggio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

