Baccalà Village: il primo villaggio itinerante del baccalà a Nocera Superiore

Ph Facebook Baccalà Village

Quattro giorni di festa e buon cibo al Baccalà Village con stand dedicati alla degustazione dell’ottimo baccalà e altri di aziende vinicole, brassicole, della produzione della pasta ecc e poi show-cooking con rinomati chef, spettacoli per grandi e piccini, giochi dedicati ai bambini e artisti di strada, cabarettisti e comici. E poi tanto buon cibo a partire da 3 a 25 euro

Da giovedì 4 a domenica 7 maggio 2023 a Nocera Superiore (SA) arriva la grande carovana gastronomica del “Baccalà Village” il primo villaggio itinerante del baccalà, un grande festival itinerante di cibo da strada dedicato interamente al baccalà e rivolto agli appassionati di uno dei piatti più antichi e stimati della tradizione culinaria campana.

Il Baccalà è una pietanza molto amata dai campani che la preparano in gustose quanto diverse ricette tradizionali e innovative: il Baccalà Village presenterà tanti stand dedicati alla degustazione dell’ottimo baccalà ma anche altri di aziende vinicole, brassicole e della produzione della pasta, della trasformazione del pomodoro, e altro ancora, pronte a portare in piazza e diffondere le loro specialità.

Tanto buon cibo al Baccalà Village ma non solo

A Nocera Superiore (SA) la grande carovana gastronomica del “Baccalà Village presenterà tanto buon cibo ma non solo perché i visitatori potranno assistere a show-cooking con rinomati chef, anche di caratura internazionale, che prepareranno dal vivo le loro pregiate ricette, tutte rigorosamente a tema.

Non mancheranno durante i quattro giorni dell’evento diversi momenti di convivialità e spettacoli per grandi e piccini. Ai diversi artisti che saliranno sul palco per esibizioni dal vivo si alterneranno spettacoli e momenti di gioco dedicati ai bambini e poi artisti di strada, cabarettisti e comici. Tutto ciò, sapientemente miscelato per consentire ai visitatori della manifestazione di trascorrere una o più giornata all’insegna del divertimento oltre che del buon cibo.

Un ricco menù al Baccalà Village, per tutti i gusti e tasche

Ricco il menù per tutti i gusti e si va dai 3 euro della Bruschette o Crocchè o Polpetta con Baccalà agli 8 euro dei Bocconcini di Baccalà in Pastella ai 10 euro dei primi come i Paccheri con Baccalà, o i Mezzi Ziti alla Genovese di Baccalà o il Risotto Baccalà, Provola e Radicchio ecc….

Disponibili anche 3 menù come il Menù primo o Pizza da 15,00 € con Antipasto, Primo o Pizza, Bibita, Fondente al Baccalà e Caffè o il Menù Secondo da 18,00 € con Antipasto, Secondo, Bibita, Fondente al Baccalà, Caffè o il Menù Completo da 25,00 € sempre con ampia scelta. Sul sito ufficiale i Menù completi con le scelte e le composizioni dei vari piatti.

Il Baccalà Village 2023 si svolgerà a Nocera Superiore (SA) nell’Area Mercato nei giorni 4-5-6-7 Maggio 2023 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e l’ingresso all’area del Villaggio è gratuito.

Maggiori informazioni –Tour di Baccalà Village – Facebook Baccalà Village

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.