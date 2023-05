Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, vicino le straordinarie Grotte di Pertosa Auletta

Una bella sagra per gustare, in tanti modi, il Carciofo Bianco Di Pertosa, presidio Slow Food e per far deliziare i visitatori con stupendo prodotto non solo crudo, ma anche cotto come con la famosa zuppa, i carciofi ripieni, e anche l’innovativo arancino

Giornate dedicate al gusto il 5-6-7 maggio 2023 a Pertosa, nel salernitano, in Piazza de Marco a perché ritorna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, la più antica e rinomata festa organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Delle Grazie di Pertosa,

Quest’anno la sagra vede per la prima volta anche con la partecipazione di ristoratori e attività del territorio. A Pertosa per tre giorni anche i migliori ristoranti del territorio ci delizieranno con piatti davvero unici.

La sagra del Carciofo Bianco a Pertosa con il patrocinio Slow Food

La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa è una Sagra che ha il patrocinio Slow Food perché il Carciofo Bianco Di Pertosa è un presidio Slow Food. Un evento che ha voluto, sin dalla prima edizione far gustare ai visitatori questo stupendo prodotto non solo crudo, ma anche cotto, ed infatti a Pertosa lo troveremo in tante ricette tipiche come la famosa zuppa, i carciofi ripieni, e anche l’innovativo arancino.

Quest’anno alla sagra parteciperanno anche i ristoratori della zona che, nella Piazza Principale, prepareranno ognuno le loro specialità, tutti piatti e pietanze preparati al momento e davvero gustosi, a base di carciofo e molto altro, che verranno preparati seguendo le antiche ricette di un tempo

Per questa 26° Edizione che si terrà nel primo weekend di Maggio, 5-6-7 Maggio 2023 gli orari sono i seguenti con gli stand aperti in Piazza G. De Marco Venerdì dalle ore 19,30 e solo a cena mentre il Sabato e la Domenica aperti sia a pranzo che a cena.

L’ottimo Carciofo Bianco di Pertosa presidio Slow Food

Il Carciofo Bianco di Pertosa ha molte proprietà: resistenza alle basse temperature, la colorazione tenue, verde chiaro, quasi bianco, la dolcezza e la delicatezza delle brattee interne. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo carciofo anche da mangiare crudo, in pinzimonio con l’olio extravergine di oliva della zona. Il Carciofo Bianco di Pertosa è un Presidio Slow Food.

Durante il periodo della Sagra si potranno effettuare anche delle visite alle stupende Grotte di Pertosa che sono in zona e dove si può navigare su un fiume sotterraneo. E coloro che mangeranno i piatti unici alla Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa avranno uno sconto sul prezzo del biglietto per le Grotte di Pertosa – Auletta Per info contatta il 3339033188

Maggiori Informazioni – La sagra del Carciofo Bianco a Pertosa –

