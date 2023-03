Napoli è tra i migliori posti al mondo in cui andare nel 2023 secondo il Time

Il Time, il settimanale americano più letto al mondo, nella sua lista World’s greatest places 2023 ha inserito Napoli come una meta imperdibile da visitare nel 2023.

Un grande orgoglio per Napoli e per i napoletani: la giornalista Charlotte C. Maiorana ha omaggiato la nostra città ammirando la rinascita degli ultimi anni con una frase per noi significativa

“The phrase vide Napule e po’ muore (“see Naples and die”) is as true as ever with the iconic city finally enjoying a reputation that matches its golden-age past.” ovvero “La frase vide Napule e po’ mor è più vera che mai, la città finalmente gode della reputazione del suo passato dell’era d’oro”.