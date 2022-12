La vita bugiarda degli adulti, l’ultimo lavoro di Elena Ferrante a giorni in TV: la data e il cast

Dopo il grande successo per l’Amica Geniale in Tv su RAI 1 ora l’ultimo lavoro di Elena Ferrante diventa una serie su Netflix con ben sei episodi che usciranno tra pochi giorni. Nel nuovo libro la protagonista è Giovanna che affronta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza facendoci scoprire i vari volti della Napoli degli anni ’90

Dopo il grande successo della terza stagione della serie L’amica geniale su Rai 1 prodotta da Rai e HBO, tutti i fans potranno continuare a seguire le belle storie raccontate da Elena Ferrante a breve anche su Netflix.

Infatti l’ultimo libro dell’autrice napoletana (?) della famosa serie dal titolo “La vita bugiarda degli adulti”, è diventato una serie Netflix in sei episodi che sarà disponibile da mercoledì 4 gennaio 2023 sulla piattaforma della società californiana.

Molte cose in comune con la serie dell’Amica Geniale

Nella nuova serie di Netflix ci saranno molte analogie e persone che hanno lavorato al fortunato progetto dell’Amica Geniale della Rai e HBO.

Anche per “La vita bugiarda degli adulti” la serie è scritta dalla stessa Elena Ferrante, assieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis che sarà il regista di questa serie. Non mancheranno poi il fotografo di scena Eduardo Castaldo e l’attore Giovanni Buselli, che aveva interpretato Enzo Scanno.

Le riprese de ”La vita bugiarda degli adulti”

Le riprese dei sei episodi sono terminate da poco e sono state effettuate tra Napoli ed anche a Milano. Anche in questo libro, e nella serie, la protagonista sarà una donna, Giovanna, che racconta in prima persona della sua adolescenza che si svolge a Napoli ma stavolta al Vomero, nella zona alta di San Giacomo dei Capri, nel Rione Alto.

E anche questo romanzo ci appassionerà raccontandoci una bella storia che ripercorre l’adolescenza in cui Giovanna, la protagonista, vive gli anni in cui la sua famiglia si divide. Una storia che si svolge tra i dodici e i sedici anni di Giovanna che alla fine comprende che si può anche sopravvivere alle menzogne dei grandi. Un duro passaggio dall’infanzia felice all’adolescenza ambientato in una Napoli degli anni Novanta.

Il Cast di ”La vita bugiarda degli adulti”

Il cast della serie sarà il seguente:

Giordana Marengo sarà Giovanna la protagonista e poi Alessandro Preziosi sarà il padre Andrea e Pina Turco sarà Nella la madre e poi nel cast ci sarà anche Valeria Golino nei panni di zia Vittoria .

la protagonista e poi sarà il padre la madre e poi nel cast ci sarà anche nei panni di . Gli altri bravi attori sono Azzurra Mennella – Ida, Rossella Gamba-Angela, Susy Del Giudice- Margherita, Biagio Forestieri -Mariano, e poi Raffaella Rea-Costanza, Susy Del Giudice-Margherita, Giuseppe Brunetti-Corrado, Maria Vera Ratti-Giuliana, Gianluca Spagnoli -Tonino,Adriano Pantaleo– Rosario, Giovanni Buselli – Roberto.

Per saperne di più sulla storia de – La vita bugiarda degli adulti – potete leggere un nostro precedente post che spiega il libro che è uscito a novembre 2019 e che è un grande successo ed è già stato pubblicato in più di 25 paesi nel mondo. La vita bugiarda degli adulti su Netflix sarà una bella serie italiana che di sicuro avrà un grandissimo successo in tutto il mondo. La vita bugiarda degli adulti su Netflix in sei episodi da mercoledì 4 gennaio 2023.

Per chi volesse rivedere le puntate de l’Amica geniale sono disponibili su Ray Play

