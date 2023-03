Visite guidate speciali tra storia, musica e danza a Santa Luciella la chiesa del teschio con le orecchie

Nella piccola chiesa di “Santa Luciella” nel cuore del centro antico di Napoli si terranno tre visite guidate speciali tra storia, musica e danza contemporanea. Una bella occasione per scoprire una piccola chiesa che è stata per secoli custodita dai pipernieri, gli artisti che scolpivano le pietre dure

Sabato 4 marzo 2023 si terranno a Napoli tre visite guidate speciali tra storia, musica e danza contemporanea, organizzate da Respiriamo Arte Aps, in collaborazione con la Compagnia Borderlinedanza. Una bella occasione per scoprire la piccola chiesa di “Santa Luciella ai Librai” nel cuore del centro antico che si trova a vico Santa Luciella, una strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno, alle spalle della grande chiesa di San Gregorio Armeno.

Nella piccola chiesa, in cui è stato ritrovato il famoso teschio con le orecchie, si terranno delle speciali visite guidate in cui la spiegazione della guida sarà accompagnata da una performance di danza contemporanea suggestiva e incisiva, appositamente modellata per questo luogo ricco di tradizione.

Santa Luciella, una chiesa del 1300 nel cuore del centro antico di Napoli

Santa Luciella è una chiesa antica fondata nel 1327 da Bartolomeo di Capua, giurista e consigliere di Carlo II d’Angiò e di Roberto I che fondò anche la chiesa di San Maria di Montevergine e commissionò i bellissimi portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e San Domenico Maggiore.

Attualmente è stata riaperta a cura dell’Associazione Respiriamo Arte, che ne garantisce la visite guidate con regolarità. Sabato 4 marzo, di pomeriggio, le visite saranno accompagnate da una esibizione di danza a cura di due danzatrici che creeranno un’atmosfera unica e antica, in un discorso poetico senza tempo legato al tema del purgatorio e delle “anime pezzentelle”. Le ombre si fanno danza e la loro scenografia sarà la chiesa di Santa Luciella. L’evento è organizzato assieme a Borderline Danza è una compagnia di danza contemporanea fondata e diretta, dal 1998, dal danzatore e coreografo Claudio Malangone.

Turmiento, sullievo e pace. la via delle anime: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 4 marzo 2023 – ore 18.00/19.00/20.00

Dove: Chiesa Museo di Santa Luciella ai Librai, vico Santa Luciella n.5 Napoli

Prezzo biglietto: 10 euro a persona

Contatti e informazioni: prenotazione obbligatoria a respiriamo l'arte 331 4209045

Evento ufficiale facebook – Respiriamo l'Arte

