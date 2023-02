Così è (se vi pare), di Luigi Pirandello con Eros Pagni al Teatro Sannazaro di Napoli

Un grande classico del teatro di Pirandello a Napoli portato in scena da Eros Pagni con un cast eccezionale

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023 a Napoli al Teatro Sannazzaro di via Chiaia ci sarà in scena Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello con Eros Pagni per la regia di Luca De Fusco.

Un debutto a Napoli di Eros Pagni al teatro Sannazaro con Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, quello che è un grande classico del teatro del grande autore siciliano, in un particolare allestimento coprodotto dal Teatro Stabile di Catania, dal Teatro Biondo di Palermo, dalla Compagnia La Pirandelliana e da Tradizione e Turismo-Centro di produzione teatrale.

Un cast eccezionale che parte dal gruppo già protagonista dell’edizione dei Sei personaggi diretta da De Fusco, ripresa dalla Rai e acclamata in tutto il mondo, con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Giacinto Palmarini, Lara Sansone, Paolo Serra, che qui si mescoleranno con gli attori spiccatamente pirandelliani dello stile siciliano. La spettacolo fu presentato in prima nazionale Villa Campolieto il 17 settembre 2022 in occasione del Festival delle Ville Vesuviane

Così è se vi pare è una bella opera teatrale di Luigi Pirandello, tratta dalla novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, un’opera che si basa su un tema molto caro a Pirandello: “non si riescono sempre a riconoscere le vere situazioni e pertanto ognuno ne dà una sua interpretazione che spesso non coincidere con quella degli altri.”

La storia ci porta in una cittadina di provincia in cui l’arrivo di uno strano terzetto scatena pettegolezzi e curiosità: si sono infatti trasferiti un uomo, la suocera e la moglie che nessuno vede e di cui, Pirandello, ne costruisce un mistero con maliziosa abilità. La gente si chiede chi sono e comincia a fare domande: il Sig Ponza dice che è il marito della seconda figlia della sig.ra Frola, sua suocera, e che lei è rimasta scossa dalla morte della prima figlia. Ma, accortasi di essere trattata come una pazza, la sig.ra Frola accusa invece il genero Ponza dicendo che lui non riconosce più la moglie dopo una permanenza di un mese in una casa di cura.

La novità della rappresentazione di De Fusco sta nel fatto che nel rispondere agli altri e nel dialogare tra loro, la signora Frola e il signor Ponza non hanno infatti più bisogno di fingere che il pubblico non esista: è anzi proprio al pubblico che parlano, ognuno difendendo se stesso e ognuno cercando di dimostrare i difetti e la pazzia dell’altro. Facendo così De Fusco sceglie di bandire ogni elemento grottesco dalla rappresentazione, “prediligendo una chiave interpretativa di ispirazione kafkiana, improntata all’incomprensibilità e al mistero, collocando i personaggi al centro di uno spazio angusto e oppressivo, che potrebbe essere il cortile di un manicomio o un insieme di palchi teatrali.” Prezzi da 25 a 31 euro circa

