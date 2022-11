Mercatini di Natale, Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 2 al 4 dicembre 2022

© Photo by Humphrey Muleba on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra con le varie sagre e le feste. Eventi che sono sempre una bella occasione anche per conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 2 al 4 dicembre 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

A Torrecuso la festa del buon vino e delle castagne: Novello e Castagne

Nel beneventano a Torrecuso da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022 l’atteso appuntamento autunnale di Novello e Castagne, la grande festa del buon vino e delle castagne organizzata dal Forum dei giovani di Torrecuso. Questa VI edizione di Novello e Castagne presenta un programma fitto di eventi, ma soprattutto tantissimi e ottimi piatti tipici e buon vino novello della zona. Nei 3 giorni previste serate musicali, ma anche visite guidate al centro storico e trekking urbano per conoscere le meravigliose zone vicine. Non mancheranno tanti stand con i migliori prodotti tipici del territorio che saranno accompagnati da degustazioni di ottimo vino novello e da gustosi piatti tipici di questa bella zona Maggiori Informazioni – Novello e Castagne

International Street Food nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere

Arriva nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2022 l’ultima edizione per il 2022 dell’International Street Food, una grande festa dello Street Food con i migliori cibi di strada internazionali, tanta Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo e anche dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Nella villa comunale di Santa Maria Capua Vetere il 2 Dicembre dalle 18:00 e nei giorni 3 e 4 Dicembre dalle 12:00 alle 24:00 ci sarà l’ingresso gratuito all’area della fiera con tante proposte interessanti di buon cibo e buona birra anche artigianale e, ogni sera ci saranno anche alcuni eventi che ci permetteranno di passare delle serate interessanti con tanto buon cibo e divertimento. Maggiori Informazioni – International Street Food

Iniziano in Campania anche i Mercatini di Natale

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno con anche un presepe a grandezza naturale – Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada. Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

“Cadeaux al Castello” i mercatini natalizi al Castello di Limatola – dal 25 Novembre fino all’11 Dicembre 2022 tornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la XIII Edizione di “Cadeaux al Castello” 2022. Un grande evento natalizio e non un semplice mercatino con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento, ma che si raggiunge in trenta minuti da Caserta. Cadeaux al Castello” al Castello di Limatola

Dall’1 al 18 dicembre 2022 negli ampi spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli sarà allestito un vero e proprio villaggio nordico che si svilupperà su oltre 5.000 metri quadri, all’aperto con otre 100 casette in legno, aree d’intrattenimento, giochi, e un palco musicale davanti alle scale del teatro Mediterraneo e tanto altro. La Città del Natale nel P arco naturale a Sant’Antonio Abate – Dal 30 novembre al 26 dicembre 2022 a Sant’Antonio Abate si terrà la grande festa della “Città del Natale”, che si terrà, anche quest’anno nei grandi spazi di Piazza della Libertà e del Parco Naturale del Comune di Sant’Antonio Abate. La Kermesse si chiama “ Xmas 80057 – La Città del Natale ”, richiamandosi idealmente al codice postale della cittadina vesuviana, ed anche quest’anno questo bel villaggio ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni tra le quali: la casetta del guardiano del Natale , l’albero dell’elfo cantastorie, il villaggio degli elfi, il dolce mondo del marzapane, la città dei grinch, il laghetto incantato, la slitta di Babbo Natale, il rifugio delle renne e tanto altro. La Città del Natale a Sant’Antonio Abate

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra della Sfrionzola e della Salsiccia Paesana – Ottati – Salerno . Nei giorni 3 e 4 dicembre 2022 t orna finalmente l’appuntamento gastronomico più atteso da tutti gli appassionati di piatti tipici locali la 31esima edizione della “Sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana ” ad Ottati nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La Sfrionzola è un piatto tipico locale realizzato con pezzetti di carne di maiale selezionati e peperoni sott’aceto. Oltre alla Sfrionzola , regina indiscussa dell’evento, sarà possibile degustare altre pietanze appartenenti sempre alla tradizione gastronomica del popolo Ottatese. Il tutto sarà allietato da musica popolare e vino locale e si svolgerà all’interno del Centro Storico, tra vicoli, murales, opere d’arte, chiese ed il Convento dei Domenicani risalente al 1400. Previsto raduno Auto d’epoca, Camperisti, Bikers e Ciclisti. Per i partecipanti ai raduni ci sarà in omaggio una porzione di cavatelli ed un buon bicchiere di vino locale. Domenica 4 l’evento si svolgera’ anche a pranzo! n.b. in caso di pioggia aree degustazione coperte. Per maggiori informazioni: Sagra della Sfrionzola

