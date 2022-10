Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 21 al 23 ottobre 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Tante sagre e feste in Campania nel weekend del 21-23 ottobre 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Doppio appuntamento su due weekend e nei giorni 21-22-23 Ottobre e poi ancora nei giorni 28-29-30 Ottobre 2022, sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, per una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella con “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino. Quest’anno, per la 43 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna e dei prodotti tipici, ci saranno sei giorni di festa su due weekend e si inizia Venerdì 21 Ottobre dalle ore 18.30 alle ore 24.00 mentre la festa continuerà anche di mattina nei giorni di Sabato 22 Ottobre e Domenica 23 Ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, sempre nel Centro Storico con tanti stand enogastronomici e tanti eventi con anche spettacoli musicali e visite guidate. Poi tante eccellenze della gastronomia locale e punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina mentre negli stand troveremo funghi porcini, buoni prodotti caseari, i ravioli ripieni, la carne alla brace, la vitella allo spiedo e poi tante ottime castagne e, naturalmente, l’ottimo Tartufo Nero di Bagnoli. Sagra del Tartufo Nero

la Festa della Zeppola, e non solo…, a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Nel weekend del 22 e 23 ottobre 2022 si terrà la Festa della Zeppola e non solo… a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole. e sarà un evento che piacerà a tante persone perché è dedicato ad una antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole, ma non solo a questo. A Montoro si troveranno le ottime zeppole fatte a mano, secondo l’antica tradizione della zona, ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione: la buona pizza cotta a legna di varie specialità, i Panini con Salsiccia e Porcini, i panini con Salsiccia e melenzane sott’olio o patatine, le patatine con vari contorni, e poi bibite e buon vino locale. Nella festa troveremo la buona Zeppola di Montoro che è fatta in maniera particolare: quella di Montoro è infatti una Zeppola fatta con un impasto molle, come quello dei bignè, che viene lavorato a forma di ciambellina e poi fritta o, per chi la preferisce, cotta al forno. Festa della Zeppola, e non solo

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Festa della Birra – a Miano a Napoli – Centro Commerciale La Birreria – L’Oktoberfest a Napoli a Miano nel bel centro Commerciale “La Birreria”, dal 20 al 23 ottobre nei grandi spazi esterni del centro commerciale con una festa che farà incontrare la tradizione birraia bavarese (e non solo) con le buone specialità culinarie partenopee, Nei 4 giorni della Festa della Birra non mancherà tanta musica e serate d’intrattenimento che allieteranno i visitatori. La festa si svolgerà all’esterno nei pressi dell’ingresso Tina Pica e i visitatori troveranno i migliori food truck di Napoli e della Campania ed oltre quindici tipi di birra diversi e non mancherà anche la birra senza glutine. Ma anche all’interno del Centro Commerciale ci saranno altri piccoli stand con birre e specialità. Non mancheranno anche tanti spettacoli musicali e di cabaret. Festa della Birra a Miano

