La Festa della Castagna per due weekend a Scala in costiera Amalfitana

Dopo 2 anni ritorna la grande festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana, con un ricco programma di eventi ed intrattenimenti e tante bontà culinarie.

Si terrà per due weekend consecutivi, nei giorni 15 e 16 e poi il 22 e 23 ottobre 2022 la bella e attesa Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana una delle sagre più attese dell’autunno sulla divina costiera.

Alla “Festa della castagna” di Scala ci saranno tanti stand dove sarà possibile degustare ottimi piatti a base del tipico frutto autunnale, come gli gnocchetti di castagna burro e salvia o l’ottima pasta e patate “allardata” alla scalese o il polpettone di castagne e i famosi dolci come le delizie di castagna e tante altre specialità della buona cucina della costiera.

Non mancheranno, nelle due settimane di festa anche giochi che coinvolgeranno tutti coloro che parteciperanno come i “Giochi delle 6 Contrade” che sono Campidoglio, Minuta, San Pietro, Santa Caterina, Pontone e Scala-Centro, ma anche il tiro alla fune e la divertente corsa degli asini, che correranno lungo le caratteristiche stradine della cittadina costiera condotti da giovani senza la sella.

Buon cibo e buona musica a Scala per la Festa della Castagna

Per la 45esima edizione della Festa della Castagna di Scala ci sarà anche un ottimo programma di intrattenimento musicale: sabato 15 ottobre alle 20,30 in Piazza Municipio a Scala ci sarà Giovanni Mauriello con lo spettacolo “Da Parhenope a Medina” mentre il 16 ottobre presso la Grotta di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ci sarà lo spettacolo con Fiorenza Calogero in “Donna Madonna” alle ore 18.

Due grandi eventi gratuiti che chiudono la grande rassegna artistico culturale gratuita della Costiera Amalfitana Animaverso. Altro weekend di intrattenimento anche il 22 e 23 ottobre con sabato 22 Giogione e il 23 Ivan e Cristiano da Made in sud.

Due grandi weekend di festa da non perdere per la Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana.

