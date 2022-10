Ritorna la Festa della Zeppola a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

La zeppola dell’antica tradizione montorese, quella fatta con impasto molle, come quello dei bignè, lavorata a ciambella e poi fritta o cotta al forno e riempita di tanta crema pasticcera con un ciuffo di quella al cioccolato.

Ritorna, dopo il successo dell’edizione di Settembre 2022, la Festa della Zeppola e non solo… a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole. La festa si terrà il 22 e 23 ottobre 2022 e sarà un evento che piacerà a tante persone perché è dedicato ad una antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole, ma non solo a questo.

Nel prossimo weekend di ottobre alla Festa della Zeppola di Montoro si troveranno le ottime zeppole fatte a mano, secondo l’antica tradizione della zona, ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione: la buona pizza cotta a legna di varie specialità, i Panini con Salsiccia e Porcini, i panini con Salsiccia e melenzane sott’olio o patatine, le patatine con vari contorni, e poi bibite e buon vino locale.

Una festa che si ripete anche più volte all’anno e che propone la zeppola tradizionale di Montoro

La festa della Zeppola viene riproposta con successo anche più volte all’anno e presenta la buona Zeppola di Montoro che è fatta in maniera particolare. Quella di Montoro è infatti una Zeppola fatta con un impasto molle, come quello dei bignè, che viene lavorato a forma di ciambellina e poi fritta o, per chi la preferisce, cotta al forno.

La zeppola viene poi guarnita con una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera e con un ciuffo di quella al cioccolato. A volte viene preparata anche con cioccolato o con Nutella. Alla festa della Zeppola ci saranno, presso gli stand, le zeppole classiche fritte, zeppole fritte con nutella, zeppole fritte con crema, zeppole senza Glutine.

Festa della Zeppola, maggiori informazioni

Quando: 22 e 23 ottobre 2022 – Apertura Stand ore 19.00.

al Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro con parco giochi per bambini.

al Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro con parco giochi per bambini. Maggiori informazioni: Infoline: 331.2564618 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com

Evento ufficiale – Festa della Zeppola Montoro

Se vi piacciono le zeppole e le graffe eccovi anche la ricetta del Maestro Gino Sorbillo

Le zeppole e le graffe sono un dolce tradizionale napoletano e della Campania. Ma le graffe le potete preparare anche voi a casa seguendo la ricetta del maestro Pizzaiolo Gino Sorbillo, un esperto degli impasti, anche quelli per le fritture. Le straordinarie Graffe napoletane, ecco la ricetta di Gino Sorbillo

